Tarım Bakanlığı'ndan Yeni Liste: Ünlü Baharat Markası Taklit Ürünlerle Gündemde

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak adına taklit ve tağşiş ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 2 Aralık 2024’te güncellenen son listede, market raflarında sıkça görülen tanınmış bir baharat markası da yer aldı.

Arifoğlu Baharat’tan Skandal

Güncellenen listede, ünlü baharat markası Arifoğlu’nun sumak ürünlerinde, gıda standartlarına uygun olmayan bir boya maddesi kullanıldığı tespit edildi. Bu durum, firmanın ürününü tehlikeli ürünler listesine taşıdı. Sumak gibi geniş tüketici kitlesine hitap eden bir üründeki bu durum, halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Listede Başka Hangi Ürünler Var?

Bakanlığın açıkladığı liste, yalnızca baharatla sınırlı değil. Çeşitli gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen diğer skandallar arasında:

Sucuk: Baş eti kullanımı.

Baş eti kullanımı. Zeytinyağı: Tohum yağı karıştırılması.

Tohum yağı karıştırılması. Kıymalı Börek: İçerisinde sakatat (taşlık) bulunması.

İçerisinde sakatat (taşlık) bulunması. Urfa Kebap: Kanatlı et karışımı.

Kanatlı et karışımı. Çikolata: İlaç etken maddesi.

Halk Sağlığı İçin Kritik Uyarı

Tarım Bakanlığı, tüketicileri bu ürünlere karşı uyararak sağlıklı gıda tercihleri yapılması gerektiğini vurguladı. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.