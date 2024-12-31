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Trafik Cezalarına Yüzde 50 Zam Geliyor: Yeni Rakamlar Şaşırtıyor!

Trafik Cezalarına Yüzde 50 Zam Geliyor: Yeni Rakamlar Şaşırtıyor!
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Trafik Cezalarına Yüzde 50 Zam Geliyor: Yeni Rakamlar Şaşırtıyor!

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, trafik cezalarına uygulanacak zam oranı netleşti. Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesiyle 2025 yılında trafik cezalarına yüzde 50 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu zamla birlikte bazı cezaların miktarları şaşırtıcı rakamlara ulaşıyor.

Drift Atmanın Bedeli: 46.392 TL

Yapılacak zam sonrası, drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücülere kesilecek ceza, 2024’teki 32.233 TL’den 2025’te 46.392 TL’ye yükselecek.

Trafik Cezalarında Yeni Rakamlar

Trafik ihlallerine uygulanacak cezalar şu şekilde değişecek:

  • Kırmızı ışıkta geçme: 1.506 TL → 2.167 TL
  • Hatalı park etme: 691 TL → 994 TL
  • Hız sınırını yüzde 10-30 aşma: 1.506 TL → 2.167 TL
  • Hız sınırını yüzde 50 ve üzeri aşma: 6.439 TL → 9.267 TL
  • Alkollü araç kullanma: 6.439 TL → 9.267 TL
  • Araç kullanırken telefonla konuşma: 1.510 TL → 2.173 TL
  • Engellilere ayrılan yere park etme: 1.383 TL → 1.990 TL
  • Emniyet kemeri kullanmamak: 690 TL → 993 TL
  • Seyir halindeyken cep telefonu kullanma: 1.056 TL → 2.167 TL
  • Yönetmeliğe aykırı plaka takma: 2.647 TL → 3.810 TL
  • Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 1.506 TL → 2.169 TL
  • Yasak yerde sollama yapma: 2.169 TL
  • Ehliyetsiz araç kullanma: 18.679 TL
  • Plakasız araç kullanma: 11.754 TL
  • Trafik sigortasız trafiğe çıkma: 995 TL

Köprü, Otoyol ve MTV Ücretleri de Artacak

Sadece trafik cezaları değil, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayene ücretleri de bu zam oranından etkilenecek.

Ekonomik Yük Artıyor

Trafik cezalarındaki bu artış, sürücülerin ceplerine ciddi bir yük bindirirken, cezaların caydırıcılığının artması bekleniyor. Ancak birçok vatandaş, cezaların bu denli artmasının ekonomik zorlukları daha da derinleştireceğini ifade ediyor.


2025’te uygulanacak trafik cezaları, vatandaşlar için önemli bir mali yük oluşturacak gibi görünüyor. Trafik kurallarına uymak, sadece can ve mal güvenliği açısından değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor.

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