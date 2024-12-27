Kredi Kartı Puanlarınız Yıl Sonunda Silinebilir: Tüketici Derneklerinden Uyarı

Tüketici dernekleri, yıl sonuna kadar kullanılmayan kredi kartı puanlarının silinmesi nedeniyle tüketicilere uyarıda bulundu. 31 Aralık 2024 itibarıyla bazı kredi kartlarında biriken para puanların geçerliliğini yitireceğini belirten dernekler, hak kaybı yaşamamak için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Son Tarihlere Dikkat

Her bankanın kredi kartı puanları için belirlediği süre sınırlarının farklılık gösterdiğini ifade eden uzmanlar, tüketicilerin bankalarının mobil uygulamaları veya çağrı merkezleri üzerinden bilgi almasını öneriyor. Puanların silinmesini önlemek için bu bilgilerin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Tüketici Haklarına Aykırı

Tüketici dernekleri, kredi kartı puanlarının süresiz kullanılabilir olması gerektiğini savunuyor. Para puanların geçerlilik süresini kısıtlamak ya da yıl sonunda silmek, derneklere göre tüketici haklarına aykırı bir uygulama. Bu konuda yasal düzenleme yapılması için çağrı yapan dernekler, tüketicilerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Hak Kaybını Önlemek İçin Harekete Geçin

Uzmanlar, yıl sonuna az bir süre kalmışken, tüketicilere puanlarını harcayarak hak kaybını önleme çağrısında bulundu. Banka politikalarının detaylıca incelenmesi ve para puanların zamanında kullanılması, maddi bir kaybın önüne geçmek adına kritik önem taşıyor.