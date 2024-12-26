Burdur’da Evin Çatısına Yıldırım Düştü: Savaş Alanını Andıran Manzara!

Burdur’un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy’de sabah saatlerinde Ahmet Kurul’a ait evin çatısına yıldırım düştü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yıldırımın Gücü Evi Harap Etti

Sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleşen olayda:

Ahşap çatı neredeyse tamamen zarar gördü.

neredeyse tamamen zarar gördü. Evin camları , yıldırımın şiddetiyle patladı.

, yıldırımın şiddetiyle patladı. Evin içinde tavan çökerken, balkon ve koridorlarda ciddi yapısal hasar oluştu.

Görüntüler Şoku Gözler Önüne Serdi

Olay sonrası çekilen görüntüler, yıldırımın evde yarattığı tahribatı açıkça gösterdi. Özellikle balkon ve koridorda yaşanan yıkım, olayın ne denli güçlü bir etki yarattığını ortaya koydu.

Vatandaşlar Şokta, İnceleme Başlatıldı

Ev sahibi Ahmet Kurul ve çevre sakinleri büyük bir korku yaşarken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşananlar, doğanın gücü karşısında ne denli savunmasız kalınabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Can kaybı olmaması teselli kaynağı olurken, evin yeniden yapılması için çalışmalara başlanması bekleniyor.