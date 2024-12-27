Sigara ve Alkolde Zam Yağmuru Başlıyor! Oranlar Netleşti

Sigara ve alkol ürünlerinde beklenen zamlar netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının artırılmasının ardından sektörden ilk fiyat artışı haberi geldi.

Alkollü İçeceklerde %15,5 Artış

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey grubuna ait ağır alkollü içecek fiyatlarının yüzde 15,5 oranında zamlandığını açıkladı. Bu artış, tüketicilere yüksek fiyat olarak yansıyacak.

Sigaraya Zam Yolda

Sigaraya yapılacak zam oranı da açıklanırken, sigara fiyatlarının ne kadar artacağı konusu merakla bekleniyor. Maktu ÖTV tutarlarındaki artış, sigara fiyatlarına da doğrudan etki edecek.

Tüketiciyi Etkileyecek

Yeni fiyatlarla birlikte, sigara ve alkol kullanan tüketiciler için maliyetlerin daha da yükseleceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu artışların bütçe planlaması açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sektördeki fiyat değişimlerinin devam etmesi beklenirken, zamların ekonomik etkileri yakından izleniyor.



