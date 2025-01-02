Torba Yasası Meclis’e Giriyor: En Düşük Emekli Maaşından İşveren Desteğine Kadar Her Şey Bu Yasada

Yeni yılın ilk gününde, milyonlarca memur ve emekli vatandaş, maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. En düşük emekli maaşı ve işveren desteği gibi herkesin ilgisini çeken düzenlemeler, torba yasasıyla birlikte Meclis’e sunuluyor. Bu yasa, milyonlarca vatandaşın hayatını doğrudan etkileyecek.

Asgari Ücrette Yapılan Zammın Ardından İşveren Desteği de Yenilendi

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zamla, 2025 yılı için yeni asgari ücret tutarı 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Bu artış, işverenleri de doğrudan etkiledi. İşverenler, asgari ücret için verilen desteğin yenilenmesini talep etmişti. Hükümet, bu talebi dikkate alarak, asgari ücrette işverene verilecek desteği 1000 lira olarak belirledi. Bu düzenleme ile işverenlere toplamda 70 ila 82 milyar lira arasında bir destek sağlanması bekleniyor. Asgari ücretli çalışanlar ise Şubat ayında zamlı maaşlarını almaya başlayacak.

Milyonlarca Emeklinin Gözü Çalışmalarda

Memur ve emekliler, 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine göre 2025 yılı için alacakları zam oranını öğrenmiş olacak. Hesaplamalara göre, 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı almakta. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından, en düşük emekli maaşı için de çalışmalar hızlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamalarda, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirtmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı için düzenleme çalışmalarının başlayacağını ifade etti.

Yasal Düzenleme Ocak Ayının 3. Haftasında Tamamlanabilir

Ekonomim’den Canan Sakarya’nın haberine göre, AK Parti, en düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenlemenin Ocak ayının üçüncü haftasında yasalaşmasını planlıyor. Eğer düzenleme 17 Ocak’a kadar yetişmezse, emeklilere fark ödemesi yapılması öngörülüyor.

En Düşük Emekli Maaşı 15 Bin Lira Olabilir

Yeni düzenlemeye göre, en düşük emekli maaşının 15 bin lira seviyesine çekilmesi bekleniyor. Memur maaşlarına ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam oranı ise enflasyon oranına göre belirlenecek. Yıllık enflasyon yüzde 45 olduğunda memur maaşları ve emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 12,02, yıllık enflasyon yüzde 46 olduğunda bu oran yüzde 12,79, yıllık enflasyon yüzde 47 olduğunda ise yüzde 13,56 olacak. Ocak ayında, memur ve emekli maaşlarındaki artış, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarının zam oranlarının en az 4,2 puan altında kalacak.

İşveren Desteği 1000 Lira Olarak Belirlendi

Torba yasası ile işverenleri ilgilendiren düzenlemeler de gündemde. Buna göre, 2025 yılı için 22 bin 104 lira olan asgari ücrete işveren desteği 1000 lira olarak belirlendi. Böylece işverenlere, asgari ücret artışıyla birlikte sağlanacak destek miktarının 70 ile 82 milyar lira arasında olması bekleniyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte, hem emekli maaşları hem de işveren destekleriyle ilgili önemli değişiklikler yapılacak ve milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek.