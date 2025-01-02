Telefon Dolandırıcılığında Emsal Karar: Banka Mağdura Parayı İade Edecek

Antalya’da telefon dolandırıcılarının hedefi olan 52 yaşındaki Dudu Çingil, adına izinsiz çekilen kredilerle mağdur oldu. Tüketici mahkemesi, Çingil’in borçlu sayılmamasına ve ödediği kredi taksitlerinin bankadan geri alınmasına karar verdi.

Telefonla Dolandırıcılık ve Kredi Çekimi

Dudu Çingil, banka görevlisi gibi davranan dolandırıcılar tarafından "Kredi kartı aidatı ödemesi yapılacak" bahanesiyle arandı. IBAN bilgilerini paylaşan Çingil’in hesabına küçük bir ödeme yapılarak güveni kazanıldı. Daha sonra dolandırıcılar, Çingil’in bilgilerini kullanarak iki farklı bankadan kredi çekti.

Telefon trafiği sırasında herhangi bir dolandırıcılık fark etmeyen Çingil, ancak ikinci bankanın yetkilisinden gelen uyarıyla durumun farkına vardı. Bu süreçte 81 bin liralık kredi borcunun 9 bin 400 liralık kısmını ödemiş olan Çingil, mağduriyetini yargıya taşıdı.

Mahkemeden Mağduru Sevindiren Karar

Antalya 2’nci Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada Dudu Çingil, krediyi kendisinin çekmediğini ve dolandırıldığını mahkemeye sunduğu kanıtlarla ortaya koydu. Mahkeme heyeti, Çingil’in borçlu olmadığını tespit ederek, bankaya ödediği 9 bin 400 liralık taksit tutarının kendisine geri ödenmesine hükmetti.

Emsal Niteliğinde Bir Karar

Karar, telefon dolandırıcılığı mağdurları için emsal niteliği taşıyor. Bankaların müşteri bilgilerinin güvenliğini sağlama yükümlülüğüne dikkat çeken bu karar, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlara hukuki mücadele yolunu açıyor.

Dikkatli Olunmalı

Uzmanlar, dolandırıcıların sıkça kullandığı "0850" hatlı aramalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini, kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini vurguluyor.

Telefon dolandırıcılığı ile mücadelede bu tür hukuki kazanımların, mağdurlar için yeni bir umut olduğu belirtiliyor.