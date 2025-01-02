Sanal Bahisle Mücadelede Yeni Dönem: Ağır Cezalar Geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yasa dışı sanal bahisle mücadele için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Özellikle gençleri hedef alan yasa dışı bahis sitelerine yönelik bant daraltma, ticaret yasağı ve reklam kısıtlamaları gibi sert yaptırımların uygulanması planlanıyor.

TBMM'den İlk Adım

Son yıllarda sosyal medya üzerinden yapılan yasa dışı bahis reklamlarının artmasıyla birlikte TBMM harekete geçti. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, bu faaliyetlerin sosyal yıkıma neden olduğunu vurgulayarak, yasa dışı bahisle mücadelede yalnızca yasakların yeterli olmadığını, ek yaptırımların devreye gireceğini belirtti.

Ağır Cezalar Kapıda

Başkan Yayman, yasa dışı bahis siteleriyle mücadelede bant daraltma, ticaret yasağı ve reklam kısıtlamaları gibi maddi yaptırımları içeren bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi. Bu düzenleme, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için daha etkili bir yöntem sunmayı hedefliyor.

Düzenleme İçin Geniş Destek Aranacak

Hazırlık sürecinde diğer siyasi partilerin de desteğinin alınması planlanıyor. Meclis’in yeni düzenleme teklifini 2024’ün ilk çeyreğinde gündeme getireceği ifade edildi.

Toplumda Olumlu Karşılandı

Sanal bahisle mücadelede atılacak bu adımlar, vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, yasa dışı bahis sitelerinin faaliyetlerinin önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Yeni düzenleme, yasa dışı bahisle mücadelede Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.