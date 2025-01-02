​Bal Skandalı! 11 Marka Taklit ve Tağşiş Listesine Girdi

Gürlevik Erzincan

Bal Cenneti

Abalı

Anzer Balcısı

Otantik

Gayem

Pervari

Mutlukovan

Bal Deposu

Haskaymak

Ecegün

Diaztas değeri en az 8 olmalı.

en az 8 olmalı. Prolin değeri en az 300 olmalı.

en az 300 olmalı. C4 değeri en fazla %7 olmalı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve sağlığa zararlı gıdalarla mücadelesini sürdürüyor. Bakanlık, 2 Ekim’den bu yana güncellenerek yayımlanan taklit ve tağşiş listesine bir günde 11 bal markasını daha ekledi. Sahte içerik kullandığı belirlenen bu markalar halk sağlığı açısından büyük risk taşıyor.Yapılan incelemeler sonucunda, içinde yapay bal aroması, renklendirici, tatlandırıcı, glikoz ve mısır şurubu bulunan 11 bal markası, taklit ve tağşiş listesine alındı. İfşa edilen markalar şu şekilde sıralandı:Bu markalar, sahte bal içerikleriyle tüketiciyi aldatmakla suçlanıyor ve insan sağlığı için tehdit oluşturuyor.Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre, hakiki balın sahip olması gereken özellikler şöyle:Bu kriterleri karşılamayan ürünler sahte bal olarak nitelendiriliyor. Yapay bal aroması, glikoz, mısır şurubu, renklendirici ve tatlandırıcı gibi katkı maddeleri içeren ürünler, hakiki bal tanımına uymuyor ve taklit ürün olarak işlem görüyor.Uzmanlar, tüketicileri özellikle etiket bilgilerini dikkatlice okumaları ve güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda uyarıyor. Ayrıca, bal alırken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurduğu taklit ve tağşiş listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan firmalara karşı yasal işlemleri sürdürüyor ve halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerini artırıyor. Tüketicilerden de bilinçli hareket ederek bu mücadeleye destek olmaları bekleniyor.