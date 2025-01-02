​Bal Skandalı! 11 Marka Taklit ve Tağşiş Listesine Girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve sağlığa zararlı gıdalarla mücadelesini sürdürüyor. Bakanlık, 2 Ekim’den bu yana güncellenerek yayımlanan taklit ve tağşiş listesine bir günde 11 bal markasını daha ekledi. Sahte içerik kullandığı belirlenen bu markalar halk sağlığı açısından büyük risk taşıyor.
11 Bal Markası İfşa Edildi
Yapılan incelemeler sonucunda, içinde yapay bal aroması, renklendirici, tatlandırıcı, glikoz ve mısır şurubu bulunan 11 bal markası, taklit ve tağşiş listesine alındı. İfşa edilen markalar şu şekilde sıralandı:
- Gürlevik Erzincan
- Bal Cenneti
- Abalı
- Anzer Balcısı
- Otantik
- Gayem
- Pervari
- Mutlukovan
- Bal Deposu
- Haskaymak
- Ecegün
Hakiki Balın Kriterleri Neler?
Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre, hakiki balın sahip olması gereken özellikler şöyle:
- Diaztas değeri en az 8 olmalı.
- Prolin değeri en az 300 olmalı.
- C4 değeri en fazla %7 olmalı.
Tüketicilere Uyarı
Uzmanlar, tüketicileri özellikle etiket bilgilerini dikkatlice okumaları ve güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda uyarıyor. Ayrıca, bal alırken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurduğu taklit ve tağşiş listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.
Sağlıklı ve Güvenilir Gıda İçin Mücadele
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan firmalara karşı yasal işlemleri sürdürüyor ve halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerini artırıyor. Tüketicilerden de bilinçli hareket ederek bu mücadeleye destek olmaları bekleniyor.