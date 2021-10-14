TARİHİ PINAR PAZARININ DİĞER PAZARLARDAN FARKI NEDİR?

BAŞKAN GÖK; 'MİSAFİRLERİMİZİ EĞİRDİR'E BEKLİYORUZ.'Her yıl son yaz sonunda açılıp, son bahar bitimine kadar süren 800 yıllık gelenek haline gelen tarihi Pınar Pazarı üreticinin ve köylülerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 1200'lü yıllardan başlayıp bugünlere ulaşan son baharın pazar günleri halkımıza hizmet veren açık hava lokantaları, tandır kebabı, pınarları ve köylünün bizzat kendi yetiştirdiği doğal ürünleri ile meşhur Pınar Pazarı bir yıl pandemi nedeniyle verilen aranın ardından 18 Temmuz 2021'de açılmıştı. 17 Ekim 2021 Pazar ve 24 Ekim Pazar günü halka açık olan tarihi pınar pazarı bir sonraki yıl 2022'de yine geleneğini devam ettirecek.Bu karnavalı bu şöleni kaçırmak istemiyorsanız son 2 pazarınız kaldı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; 'Ülkemizde eşi benzeri olmayan 800 yıllık bir gelenek olan Pınar Pazarımız asırlardır halkımıza hizmet vermeye devam ediyor, yaz sonunda açılıp, son bahar bitiminde kapanan köylümüzün organik ürünlerini sergileyip halkımızla buluşturduğu alanında bir numara olan tarihi pınar pazarımıza tüm halkımızı ve şehir dışındaki misafirlerimizi bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.*Anadolu Selçuklu'dan bugüne 800 Yıldır devam ediyor olması.*Açık Havada yapılıyor olması.*Festival ve hasat kutlaması görünümünde olması.*Köylülerin, Yörüklerin aracısız müşteriyle buluşuyor olması.*Hayvan yetiştirici müstahsillerin hayvanlarını halkın önünde kesip yine aynı halkın önünde fırına verip kebap olarak açık hava lokantalarında servis ediyor olması.*Kafelerin, lokantaların, dört duvar arasında değil, pınar başında, ağaç altında kurulması.*Geleneğin asırlardır kesintiye uğramadan her son bahar yaşatılması.*Hem köyde, hem şehirde bulunan bütün ürünlerin bir meydanda bulunabilmesi.*Son pazar kızlar pazarı olarak adlandırılmış, sadece kadınlar katılır, ürünleri genç kızlar satarmış. Ve oğluna gelin-kız arayan anneler tezgahları dolaşıp, hem ürünü alır, hem de oğluna kız bakarmış. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman tarihi pınar pazarı eşsiz ve emsalsiz oluyor.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)