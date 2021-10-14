Üç Yelkencimiz 9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışına Çağrıldı.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün talimatları ve destekleriyle Yelken Sporcularımız başarılarına devam ediyor. Sporcularımızı Eğirdir Belediyesi önünden Belediye Şirket Müdürümüz Ömer Yılmaz uğurladı.

TYF Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan'dan aldığımız bilgilere göre.

“9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışı (BIOR) 13-18 Ekim 2021 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde Bodrum/Muğla’da yapılacaktır. Bu yarışlara 3-9 Nisan 2021 tarihleri arasında Urla/ Torasan/ İZMİR’de yapılan Türkiye Yelken Federasyonu Optimist Milli Takım seçme sonucunda Optimist senior sınıfında ilk 100 ve Optimist junior sınıfında 50’ye giren sporcuların katılması sağlanmıştır. Bu şartlara uyan AYBARS KAYA, NİSA NAZ KAYACAN, AFRA ÖZTEKİN Eğirdir Belediye Spor Yelken takımı adına yarışacaklardır.

Yarışlara 16 ülke 77 kulüp 323 yelkenci katılacaktır. 9.Bodrum Uluslararası Optimist Yarışlarına; Türkiye, Amerika, Rusya, Polonya, Tayland, Ukrayna, Macaristan, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Malta katılacaktır.

Eğirdir Belediye Spor Yelken Takımının kafile başkanı olarak ben (Şeref Ağartan), Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Yelken Antrenörü Ahmet Şaha görev yapacaktır.

Kafilemiz 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Eğirdir Limanındaki Yelken Kulübü’nden saat 8.30’da hareket edecek, yarışların bitimi olan 18 Ekim 2021 günü Eğirdir’e dönülecektir. Yarışçı yelkencilerimize başarılar diliyorum.

Yarışlara katılmamıza katkı sağlayan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’e ve Eğirdir Belediyesi Başkanı Veli Gök’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise tüm sporculara başarılar diliyorum, dedi.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)



