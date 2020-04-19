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Suriyeli minik Nur, şifayı Türkiye'de bulacak

Suriyeli minik Nur, şifayı Türkiye'de bulacak
TÜRKİYE
G.Tarihi: 19.04.2020 13:42
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Hatay'da beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat edilip ülkesine gönderilen ve kontrolleri için yeniden Türkiye'ye gelmesi gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan sınır kapısından geçirilemeyen 1,5 yaşındaki Suriyeli Nur el-Yusuf, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girip "kahraman sağlıkçılarımıza emanet" paylaşımının ardından hastaneye getirildi.

Suriyeli minik Nur, şifayı Türkiye'de bulacak
- Hatay'da beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat edilip ülkesine gönderilen ve kontrolleri için Türkiye'ye yeniden gelmesi gereken 1,5 yaşındaki Suriyeli Nur el-Yusuf, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi ediliyor
- Çocuğun babası Muhammed el-Yusuf:
- "Kontrole gelmemiz gerekiyordu ancak koronavirüs nedeniyle tekrar Türkiye'ye giriş yapamadık. Suriye'de de sağlık hizmetleri çok kötü durumda, bu yüzden sesimizi sosyal medyadan duyurmaya çalıştık ve Allah razı olsun Türkiye hükümeti bizi duydu"

 Hatay'da beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat edilip ülkesine gönderilen ve kontrolleri için yeniden Türkiye'ye gelmesi gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan sınır kapısından geçirilemeyen 1,5 yaşındaki Suriyeli Nur el-Yusuf, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girip "kahraman sağlıkçılarımıza emanet" paylaşımının ardından hastaneye getirildi.
Yaklaşık 4 ay önce Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilip Hatay'a getirilen beyin tümörü hastası minik Nur, burada geçirdiği iki ameliyatın ardından taburcu edilip ülkesine gönderildi. Yeniden kontrol ve tetkikler için Hatay'a gelmesi gereken Nur, Kovid-19 önlemleri kapsamında sınır kapılarının geçici olarak kapatılması nedeniyle Türkiye'ye geçiş yapamadı.
Durumu sosyal medyada paylaşılan minik Nur için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girerek Hatay Valiliğine gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdi.
Bunun üzerine Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri, Nur el-Yusuf ve babası Muhammed el-Yusuf'u İdlib kırsalındaki Sarmada kasabasından ambulansla alarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.
Bakan Soylu, minik Nur'un fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Biz getirdik, kahraman sağlıkçılarımıza emanet." mesajını verdi.
Türk hekimlerine emanet edilen minik Nur'un tedavisi, hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
- Baba Muhammed El Yusuf'tan teşekkür 
Minik Nur'un babası Muhammed el-Yusuf (26), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 çocuğu olduğunu ve 8 ay önce kızı Nur'un beyninde "kötü huylu" bir tümör bulunduğunu öğrendiklerini anlattı.
Kızının Türkiye'de ameliyat edildiğini aktaran baba, "Daha sonra kontrole gelmemiz gerekiyordu ancak koronavirüs nedeniyle tekrar Türkiye'ye giriş yapamadık. Suriye'de de sağlık hizmetleri çok kötü durumda, bu yüzden sesimizi sosyal medyadan duyurmaya çalıştık ve Allah razı olsun Türkiye hükümeti bizi duydu. Ambulansla bizi gelip aldılar, Allah onlardan razı olsun. Çocuğumun şu anda yoğun bakımda ve takip ediliyor, İnşallah daha iyi olacak." ifadesini kullandı.
- "Türk hekimlerinin yüzünü ak edeceğiz"
Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Yunus Doğramacı da Nur'un yaklaşık 4 ay önce hastanelerine geldiğini ve beyin cerrahları tarafından gerekli tetkik ve tedavilerine başlandığını aktardı.
Beynindeki tümör nedeniyle Nur'un iki kez ameliyat edildiğini hatırlatan Doğramacı, şunları kaydetti:
"Daha sonra yaklaşık 3 ay yoğun bakımda takibini yaptık ve 6 Mart'ta takip edilmek üzere çocuğumuz taburcu ettik. Şimdi hastamız yeniden geldi ve beyin cerrahımız takibini yapıyor. Şu anda yoğun bakım servisimizde ve gerekli tedavimizi sürdüreceğiz. İnşallah Sayın Bakanımızın dediği gibi Nur bize emanet olacak. Bu bizim için kutsal bir görevdir, Bakanımızın ve tüm Türk hekimlerinin yüzünü ak edeceğiz. Gerekli tüm tedavilerini yapacağız ve Nur'u en iyi şekilde inşallah ailesine yeniden kavuşturacağız."
 











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