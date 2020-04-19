MERSİN - Mersin'de, trafik kazasında bacağından yaralanan "Seymen" isimli köpek, ameliyat ve 40 günlük terapi süreciyle yeniden yürümeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçesi Seymenli Mahallesinde, 25 Şubat'ta bir otomobilin çarptığı köpek yaralandı.

Mahallelinin "Seymen" adını verdiği köpek, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince tedavisi için Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

"Seymen"in, çok parçalı kırık olan bacağını kesmek yerine ameliyatla kemikleri kaynaştırmayı deneyen veterinerler, operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

40 gün boyunca terapi ve tedavi gören "Seymen" köpek, sağlığına kavuşup yeniden yürümeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, bacağı kesmeye değil, kurtarmaya yönelik zorlu bir tedavi metodu uyguladıklarını belirtti.

Cücük, başarılı oldukları için duydukları mutluluğu anlatarak, şunları kaydetti:

"Hayvanın ayağını kurtarabilir miyiz?' diye arkadaşlarla konsültasyon yaptık ve uyguladığımız sistemle ayak bölgesine bir iskele kurduk. Amacımız tuzla buz olmuş gibi olan kemik parçalarının bu yöntemle kendiliğinden kaynamasını sağlamaktı. 26 Şubat'ta operasyona aldık. 26 Şubat'tan bugüne kadar, hemen hemen her gün, günde 3-4 defa yanına giderek, gerekli tedavileri yaptık. Bugün röntgenlerini tekrar kontrol ettik, herhangi bir sorun kalmadığını gördük ve açmaya karar verdik. Şu an gerçekten çok sağlıklı bir pozisyonda."

Cücük, Seymen'in sahiplendirileceğini de bildirdi.







