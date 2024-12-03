Mevduat Faizlerinde Yarış: 100 Bin TL'nin Aylık Getirisi 4.520 TL

Bankalar yıl sonu yaklaşırken mevduat faizlerini artırma yarışına girdi. Özellikle bazı bankalarda faiz oranları yeniden %55 seviyelerine ulaştı. Bu gelişme, mevduatta birikim yapanlar için dikkat çekici kazanç fırsatları sunuyor.

En Yüksek Mevduat Faizi Oranı: %55

Yıl sonunda "bilanço makyajı" yapmak isteyen bankalar, mevduat toplama yarışına hız verdi. İşte Aralık 2024 itibarıyla bazı bankaların sunduğu güncel faiz oranları:

Anadolubank: %55 (1-90 gün vade)

%55 (1-90 gün vade) ON Dijital (Bugan Bank): %55

%55 TEB: %53 (Marifetli Hesap)

%53 (Marifetli Hesap) Alternatif Bank: %53 (VOV Hesap)

%53 (VOV Hesap) ING Bank: %52

%52 Fibabanka: %51

%51 Akbank: %50

%50 DenizBank: %50

Farklı Miktarlar İçin Aylık Getiriler

%55 faiz oranı dikkate alındığında, TL mevduat birikimlerinin aylık getirileri şu şekilde:

50 Bin TL: 2.260 TL

2.260 TL 100 Bin TL: 4.520 TL

4.520 TL 250 Bin TL: 11.300 TL

11.300 TL 500 Bin TL: 22.600 TL

22.600 TL 1 Milyon TL: 45.200 TL

Mevduat Faizleri ve Enflasyon Dengesi

2024 yılı boyunca TL mevduatta kalanlar, yıllık %40 civarında nominal getiri sağladı. Bu getiri, 11 aylık enflasyon oranıyla başa baş bir kazanç anlamına geliyor. Ancak, TL mevduatın reel anlamda kazandırmadığı ancak dolar karşısında değerini koruduğu görülüyor.

Merkez Bankası’nın Faiz Politikası Ne Olacak?

26 Aralık 2024’te gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, 250 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi bulunuyor. Eğer bu gerçekleşirse, TCMB politika faizi %50’den %47,50’ye çekilecek. Ancak bu durumun mevduat faiz oranlarına etkisinin yeni yılın ilk haftalarına kalacağı öngörülüyor.

Sonuç:

Mevduat birikimlerinizi değerlendirmek için bu yüksek oranları kaçırmamak, birikim sahipleri için kazançlı bir fırsat sunuyor. Ancak piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek önemini koruyor.