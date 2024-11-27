Sigara ve Alkole Büyük Zam Geliyor!

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alkollü içkilere ve sigaraya zam beklendiğini duyurdu.

Alkolde Yüzde 20-28 Arası Zam Beklentisi

Aybaş, alkollü içkilerde yüzde 20 ila 28 arasında zam öngörüldüğünü belirterek, “Vergi mükellefi olan akşamcı tüketicilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Sigara Zammı Kapıda

Sigaraya da zam geleceğini ifade eden Aybaş, bu konuda fazla detaya girmeden "Sigaraya da var zam" açıklamasında bulundu.

Tüketiciler Ne Yapmalı?

Zamların henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle tüketiciler, fiyat artışlarına hazırlıklı olmalı. Gözler, resmi açıklamalarda ve fiyat listelerindeki güncellemelerde olacak.

Yeni zamlar, alkol ve tütün ürünleri kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.