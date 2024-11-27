Aile Hekimlerinden 5 Günlük İş Bırakma Kararı!

Aile hekimleri, performans kriterlerine dayalı yeni yönetmeliğe tepki olarak 2-6 Aralık tarihleri arasında 5 gün sürecek iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Daha önce 5-7 Kasım tarihleri arasında 3 günlük grev yapan hekimler, yönetmeliğin çalışanlara yönelik ağır maddeler içerdiğini belirterek Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Neden İş Bırakıyorlar?

1 Kasım 2024’te yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği", hekimler tarafından "eziyet yönetmeliği" olarak tanımlanıyor. Yönetmelik, performans kriterlerine dayalı ödeme sistemindeki adaletsizlikler, maaşlardaki düşüşler ve meslek onurunu zedeleyen hasta memnuniyeti kriterleri nedeniyle büyük tepki çekiyor.

İSTAHED Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç tarafından yapılan açıklamada şu eleştiriler yer aldı:

Maaşlar yoksulluk sınırının altında kalıyor.

Emeklilik hakları yok denecek kadar azaldı.

Performans kriterlerine dayalı kesintiler, ekonomik ve mesleki baskılara neden oluyor.

Talepleri Neler?

Aile hekimleri, yönetmeliğin geri çekilmesini ve Sağlık Bakanlığı’nın çalışanların sorunlarına çözüm sunmasını talep ediyor. Yapılan açıklamada, "Bu yönetmelikle çalışmayı reddediyoruz" ifadeleri kullanılarak eylemin gerekçeleri vurgulandı.

Vatandaşlar İçin Uyarı

2-6 Aralık tarihleri arasında aile sağlığı merkezlerinde (ASM) hizmet alamayacak vatandaşların bu duruma hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın yönetmelikle ilgili nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.