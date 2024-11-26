Gayrimenkulde Yeni Dönem Başlıyor! Gerçek Değer Esaslı Vergilendirme 2026'da Yürürlüğe Girecek

2026 yılından itibaren gayrimenkul alım-satımında önemli bir vergilendirme değişikliği uygulanacak. Mevcut sistemde vergiler rayiç bedel üzerinden hesaplanırken, yeni düzenleme ile gerçek değer esas alınacak. Bu değişiklik, vergi adaletini sağlamak ve vergi kayıplarını önlemek amacıyla yapılacak.

Yeni Düzenlemenin Ayrıntıları

Yeni düzenlemeyle rayiç bedel uygulamasına son verilerek, gayrimenkullerin alım-satımında gerçek değer üzerinden vergilendirme yapılacak. Gayrimenkul değerlerinin takibi için bir mekanizma kurulacak ve taşınmaz değer haritaları oluşturulacak. Bu sistem, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne (TAKBİS) entegre edilecek.

2026 Yılında Başlayacak

Gerçek değer esaslı vergilendirme uygulaması, 2026 yılında yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, gayrimenkul piyasasında daha şeffaf bir vergi sistemi oluşturacak.

Mevcut Sistemdeki Sorunlar Ortadan Kalkacak

Şu anda, tapuda beyan edilen bedel üzerinden binde 20 oranında harç alınırken, beyan edilen bedelin gerçek durumu yansıtmaması durumunda cezalı harç talep ediliyor. Ayrıca, gayrimenkul 5 yıl içinde satıldığında değer artışı kazancı üzerinden gelir vergisi uygulanıyor. Yeni sistemle, bu tür düşük beyanların önüne geçilerek vergi kayıpları engellenecek ve kamu gelirleri artırılacak.

Vergi Adaleti ve Gelir Artışı Hedefleniyor

Yeni düzenleme, düşük beyanların önüne geçerek vergi kayıplarını en aza indirgemeyi ve kamu gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Uluslararası örneklerden ilham alınarak oluşturulan bu sistem, gayrimenkul sektöründeki vergilendirmeyi daha adil ve şeffaf hale getirecek.