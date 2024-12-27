ÖTV'siz Araç Alımında Yeni Dönem! Meclis'ten Geçti

Engellilere yönelik ÖTV’siz araç alımında önemli değişiklikler yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen yeni düzenlemeyle, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda yapılan değişiklikler engelli bireylerin araç sahibi olmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

İstisna Süresi 10 Yıla Çıkarıldı

Düzenlemeye göre, engelliler için ÖTV'siz araç alımındaki istisna süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Bu değişiklik, engelli bireylerin araç alım sürecini daha esnek hale getiriyor.

Yerli Katkı Şartı

Alınacak araçlar için yüzde 20 yerli katkı oranı şartı getirildi. Bu koşul, yerli üretim araçların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kimler ÖTV Muafiyetinden Yararlanabilir?

ÖTV muafiyetli araç alım hakkından şu kişiler faydalanabilir:

Engel Oranı %90 ve Üzeri Olanlar:

Yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler, yaş sınırlaması olmaksızın ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Bu kişilerin belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Araç Kullanamayacak Durumda Olanlar:

Eğer engelli birey 18 yaşından küçük veya araç kullanamayacak durumdaysa, aracı aile bireyleri kullanabiliyor ve satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Şehit Yakınları:

Şehit eşleri, çocukları veya yoksa anne ve babalarından biri de ÖTV muafiyetinden bir kez faydalanabiliyor.

Hangi Araçlar ÖTV’siz Alınabilir?

Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti ile alabileceği araçlar şu şekilde belirlenmiştir:

Binek Otomobiller: Motor silindir hacmi 1600cc ve altı.

Motor silindir hacmi 1600cc ve altı. Hafif Ticari Araçlar: Motor silindir hacmi 2800cc ve altı.

Motor silindir hacmi 2800cc ve altı. Motosikletler: Tüm motosiklet türleri.

Bu düzenleme ile engellilere yönelik araç alım sürecinde önemli kolaylıklar sağlanırken, yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.