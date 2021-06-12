Şehrin terası Kirazlıdere’de çalışmalarda sona gelindi

Isparta’nın terası olarak bilinen Kirazlıdere’ye modern bir tesis kazandıran Isparta Belediyesi, Gökçay Mesireliğinden tesislere çıkan 1200 metrelik yolun asfaltlanmasını tamamladı. Yürüyüş yolu ve bisiklet yolu oluşturulurken, şehir yeni bir cazibe merkezine daha kavuşuyor.Şehrin terası konumunda bulunan Kirazlıdere’de çalışmalarda son aşamaya gelindi. Isparta Belediyesi tarafından en üst bölgeye sosyal tesis yapılırken, tesis ile Gökçay Mesireliği arasında kalan 1200 metrelik yol güzergahında asfalt çalışmaları tamamlandı, yürüyüş yolu ile bisiklet yolu oluşturuldu.Yine güzergah boyunca sağlı, sollu taş duvar yapımı tamamlandı, güzergah boyunun aydınlatılması ile yol üzerine kurulan amfi tiyatronun bulunduğu alanda 40 araçlık otopark yapıldı. Amfi tiyatro ile dükkanların bulunduğu alanın karşısındaki tepeye şelale yapıldı.Yol güzergahı üzerinde bulunan alana geçen yıllara kadar Türk Hava Kuvvetleri emrinde görev yapan ve süresini dolduran bir savaş uçağı yerleştirildi. Uçak ve çevresinde peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Gökçay Mesireliği ile Kirazlıdere arasındaki yoldaki asfaltlama çalışmaları da bitirildi.Isparta’nın yeni cazibe merkezi olacak Kirazlıdere’nin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar ister araçları, ister yaya, isterse bisikletleriyle rahatça en üst noktada yer alan tesislere ulaşabilecek güzel bir vakit geçirebilecek. Ayrıca yol üzerinde yapılan amfi tiyatrodan şehri izleyebilecek, amfi altında bulunan dükkanlardan faydalanabilecek.