Isparta Belediyesi tarafından Sidre Mahallesi’nde bulunan Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu’na inşa edilen Kapalı Spor Salonu’nun prefabrik beton kolonları tamamlanırken, duvar örme çalışmaları devam ediyor.Isparta Belediyesi, şehirde çocuk, genç ve yetişkinlerin spor yapabilecekleri yeni alanlar kazandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar şehrin farklı noktalarında spor yatırımlarına imza atan Isparta Belediyesi, Sidre Mahallesi’nde bulunan Şehit Burhan Açıkkol (Sidre 2000) Ortaokulu’na 920 metrekare alana sahip Kapalı Spor Salonu kazandırıyor. Kısa bir süre önce başlayan inşaat çalışmalarında hafriyat alımlarının ardından temel beton dökümü gerçekleştirilmiş, prefabrik beton kolonlarının montajı tamamlanmıştı. Bu çalışmaların ardından kapalı spor salonu inşaatında duvar örme çalışmaları devam ediyor.Şehit Burhan AçıkkolOrtaokulu Kapalı Spor Salonundaki inşaat çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Isparta Belediyesi Etüt Proje Müdürü Yasin Tekin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından farklı mahallelerde uygulanan spor yatırımlarının bir bir tamamlanarak, vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti. Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu’nun bahçesinde 920 metrekare kapalı alana sahip kapalı spor salonunda çalışmaların devam ettiğine değinen Tekin, “Salonumuzun prefabrik beton kolonları tamamlandı. Şuanda duvar örme çalışmaları devam etmektedir. Kapalı spor salonunu tamamlayarak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin kullanımına sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.