Modern Evler Mahallesi uzun yıllardır umutla beklediği sosyal tesise kavuşuyor. Isparta Belediyesi, Modern Evler Mahallesi’ne içerisinde derslik, çok amaçlı salon, dükkanlar ve muhtar odasının bulunduğu modern bir sosyal tesis inşa ediyor. Sosyal tesis için alanda hafriyat alımları gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından mahallelerden gelen talepler tek tek yerine getirilmeye devam ediliyor. Isparta Belediyesi tarafından daha önce mahallelerdeki sosyal tesisler bakımdan geçirilerek, günün koşullarına uygun hale getirilmişti. İhtiyaçlar doğrultusunda da yeni sosyal tesisler inşa ediliyor. Ayazmana-Vatan Mahallelerinin ortak kullanımına sunulan sosyal tesisin tamamlanmasının ardından Akkent Mahallesinin yıllardır büyük bir umutla beklediği sosyal tesisin inşaatı da tamamlanarak, hizmete sunulmuştu.Isparta Belediyesi, son olarak Modern Evler Mahallesi’ne yeni bir sosyal tesis inşa ediyor. Toplam 440 metrekare alanda inşa edilecek sosyal tesisin içerisinde 3 adet derslik, 48 kişilik çok amaçlı salon, 3 adet dükkan, muhtarlık odası, depo ile kadın, erkek ile engelli tuvaletleri yer alacak. Modern Evler Mahallesi Sosyal Tesisi için bölgede hafriyat alımı gerçekleştirildi. Hafriyat alımının ardından sosyal tesisinin inşaat çalışmaları başlayacak.Modern Evler Mahallesi Muhtarı Ebru Özbayrakçı, mahallenin uzun yıllardır beklediği sosyal tesis için inşaat çalışmalarının başladığını söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Özbayrakçı, “Belediye Başkanımız mahallemiz adına talebimizi geri çevirmedi ve sosyal tesisin inşaatına başladı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Modern Evler Mahallesine hayırlı olsun” dedi.Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, Modern Evler Mahallesi’ne sosyal tesis yapılması konusunda mahalle sakinlerinden yoğun talep geldiğini belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda proje çalışmaları ve ihale sürecinin tamamlandığını dile getirdi. İhalesinin gerçekleştirilmesinin ardından yüklenici firmanın inşaat çalışmalarına başladığını ifade eden Kaya, “2023 yılının sonuna doğru inşaat çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Mahallede daha önce açık pazar alanı olarak kullanılan bir alanımız vardı. Buraya tek katlı, işyerleri, muhtarlık odası, dersliklerden oluşan bir sosyal tesis kazandırıyoruz. 2022 ve 2023 yılları içerisinde Akkent Mahallesi Sosyal Tesisi ile ortak kullanımda olan Ayazmana-Vatan Mahalleri Sosyal Tesislerini tamamlamıştık. Şimdi de Modern Evler Mahallesi’ne yeni bir sosyal tesis kazandırıyoruz. Modern Evler Mahallemize ve Isparta’mıza hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.