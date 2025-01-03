Sanatçı Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Antalya’da bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı, yaşam mücadelesini kaybederek hayranlarını yasa boğdu.

Türk Müziğine İz Bıraktı

15 Kasım 1945 tarihinde Adana’da doğan Ferdi Tayfur, kariyerine sığdırdığı 30’dan fazla albüm ve 30’un üzerinde filmle Türk müziği ve sinemasına büyük katkılar sağladı. 9 defa Altın Plak Ödülü’nün sahibi olan Tayfur, unutulmaz eserleriyle Türk halkının gönlünde taht kurdu.

Sanatçının vefatıyla ilgili resmi açıklamanın, ailesi tarafından yapılması bekleniyor. Sevenleri, usta sanatçının ardında bıraktığı eserlerle onu hatırlamaya devam edecek.

Huzur içinde uyu, büyük usta.