Motosikletler İçin Yeni Düzenleme: 7 Bölgeye 20 Servis Zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı, motosiklet, traktör ve römorklar için önemli bir düzenleme getirdi. Daha önce elektrikli araçlar için uygulanan 7 bölgede 20 yetkili servis açma şartı, artık elektrikli motosikletler, traktörler ve römorkları da kapsayacak.

Bakım ve Parça Temini Kolaylaşacak

Yeni düzenleme, özellikle motosiklet kullanıcılarının sıkça yaşadığı parça temini ve bakım sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu şart sayesinde, bozulduktan sonra parçası bulunmayan araçların piyasaya sürülmesi engellenecek.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, düzenlemenin elektrikli araçların sürdürülebilirliğini artıracağını ve kullanıcıların güvenliğini sağlamada önemli bir adım olduğunu belirtti.

Elektrikli Araçlar İçin Benzer Uygulama

Geçtiğimiz yıl tam elektrikli ve kabloyla şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlar için getirilen bu zorunluluk, Türkiye genelinde yedek parça teminini ve yetkili servis ağını güçlendirmeyi amaçlıyor. Yeni kararla, motosiklet, traktör ve römork kullanıcıları da bu avantajlardan yararlanabilecek.

Yeni düzenlemenin yürürlük tarihiyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.



