2025'te Trafik Cezaları Yükseldi! İşte Yeni Fiyatlar

2025 yılı itibariyle trafik cezalarında önemli bir artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranı ile birlikte, trafik cezalarının bedelleri de yeniden güncellendi. Bu değişiklik, sürücüler için maliyetleri artıracak gibi görünüyor. Yüksek sesli müzik dinlemekten, kırmızı ışık ihlallerine kadar birçok cezada fiyat artışı söz konusu oldu. İşte 2025 yılındaki güncel trafik ceza tarifesi:

Yüksek Sesle Müzik Dinlemek ve Emniyet Kemeri Takmamak: Yüksek sesle müzik dinleyenler ve emniyet kemeri takmayanlar, 993 TL ceza ile karşı karşıya kalacak. Ayrıca park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, dönüş ve geçme kurallarını ihlal edenler de aynı cezayı ödeyecek.

Emniyet Şeridini Kullananlara Yüksek Ceza: Emniyet şeridini gereksiz yere kullananlar, 9.267 TL ceza ödeyecek. Engelli park alanlarına park edenler içinse ceza 1.986 TL olacak.

Kırmızı Işıkta Geçmek: Kırmızı ışıkta geçenler ve şerit ihlali yapanlar, araç kullanırken cep telefonu kullananlar, sürücü belgesini yanında bulundurmayanlar ve araç muayenesini yaptırmayanlar 2.167 TL ceza ödeyecek. Ayrıca ters yönde araç sürenler için 9.267 TL ceza uygulanacak.

Hız Sınırına Uymayanlar: Hız sınırlarını aşanlar için ceza, aşılma oranına göre değişecek:

Yüzde 10 ile yüzde 30 arası aşanlar: 2.167 TL

Yüzde 30 ile yüzde 50 arası aşanlar: 4.512 TL

Yüzde 50 ve üzeri aşanlar: 9.267 TL Ayrıca, aynı yıl içinde beş kez yüzde 50 üzerinde hız ihlali yapanların sürücü belgesi bir yıl süreyle geri alınacak.

Ehlisiz Araç Kullananlara Ağır Ceza: Sürücü belgesiz araç kullananlara, belgesi iptal edilenler ile sürücü belgesine el konmuş olanlara 18.677 TL ceza uygulanacak. Kendi belgesinin sınıfı dışında araç kullananlar ise 9.267 TL ceza ödeyecek.

Abartılı Egzoz Kullananlar: Abartılı egzoz kullananlara da 9.267 TL ceza kesilecek.

Alkollü Araç Kullananlar İçin Ceza Artışı: Alkollü olarak araç kullananlar için cezalar şu şekilde belirlendi:

Hususi otomobillerde 0,50 promil ve üzeri alkollü sürücüler: 9.267 TL (ilk ihlal)

Diğer araçlarda 0,20 promil ve üzeri alkollü sürücüler: 9.267 TL (ilk ihlal) İkinci defada cezalar artacak ve üçüncü defada daha yüksek miktarlarda ceza uygulanacak.

Sürücü Belgesine El Konulacak: Alkollü araç kullananların sürücü belgeleri, birinci ihlalde 6 ay, ikinci ihlalde 2 yıl, üçüncü ve sonrasındaki ihlallerde ise 5 yıl süreyle geri alınacak.

2025 yılı, trafik cezaları açısından sürücüler için oldukça pahalı geçecek gibi görünüyor. Bu nedenle, trafik kurallarına dikkat etmek, olası cezaların önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor.