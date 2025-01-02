Milli Piyango’da Sistem Çöktü: Çeyrek Biletler Karaborsaya Düştü!

Milli Piyango yılbaşı çekilişine saatler kala, İzmir'de çok sayıda bayi ve seyyar satıcı çeyrek bilet temin edemedi. Milli Piyango İdaresi tarafından satıcılara "sistem arızası" gerekçesi sunulurken, biletlerin karaborsada satışa sunulması şüpheleri artırdı.

Sistem Arızası Zarara Yol Açtı

Çekiliş öncesi İzmir’de bilet satıcıları, Milli Piyango İdaresi'nden bilet tedarik edemedi. Satıcılara sistem arızası nedeniyle bilet verilemeyeceği bildirildi. Bu durum, hem bilet temin eden vatandaşların hem de satıcıların mağduriyetine yol açtı. Bayiler, gün sonunda binlerce liralık zarara uğradıklarını ifade etti.

Karaborsa İddiaları

Gazeteci Özlem Gürses, yaşananları sosyal medya hesabından, "Milli Piyango’da enteresan işler olmuş" sözleriyle paylaştı. Gürses, Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak’ın şu açıklamasına yer verdi:

"Sistem arızası nedeniyle satıcılar bilet alamadı. Böyle giderse bu biletler karaborsaya düşer ve binlerce bilet içeride yok edilir."

Büyük İkramiye 3 Talihliye Çıktı

600 milyon TL’lik büyük ikramiye, Türkiye genelinde 3 talihliye isabet etti. Ancak çekiliş öncesi yaşanan sistem arızası ve biletlerin karaborsada satıldığına dair iddialar, büyük ikramiyenin sonuçlarına gölge düşürdü.

Vatandaşlarda Şüphe Oluştu

Çekilişin ardından, yaşanan bu gelişmelerin tesadüf olmadığına dair sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Milli Piyango İdaresi’nin konuya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.

2024 yılbaşı çekilişiyle ilgili yaşanan bu olaylar, Milli Piyango tarihindeki en tartışmalı çekilişlerden biri olarak kayıtlara geçti.