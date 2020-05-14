Salgın döneminde baskül ve tıraş makinesi satışları patladı

- Trendyol verilerine göre, salgının başladığı, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının uygulandığı 15 Mart-30 Nisan döneminde, önceki 45 güne göre tıraş makinesi satışları yüzde 570, baskül satışları yüzde 280 arttı

- Söz konusu dönemde satılan basküllerin ortalama fiyatı 83 lira, tıraş makinelerinin ortalama fiyatı ise 139 lira oldu

- Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz:

- "Kuaförlerin ve berberlerin kapalı olması tıraş makinesi satışlarını artırırken, evde kalınan süreçte bozulan yeme-içme düzeni nedeniyle kiloları kontrol altında tutma isteği de baskül satışlarını katladı"



- Koronavirüs döneminde evde kalan tüketiciler tıraş makinesi ve baskül satışlarını patlattı. Berberlerin kapalı olması tıraş makinelerinde yüzde 570'e, kilo alma kaygısı ise basküllerde yüzde 280'e varan satış artışına neden oldu.

Trendyol yetkililerinden alınan bilgiye göre, salgının başladığı, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının uygulandığı 15 Mart-30 Nisan döneminde, önceki 45 güne göre çok sayıda ürünün satışında artış yaşandı.

Evde basit egzersizlerle yapılabilecek sporlar için gereken ürünlere talep artarken, kilo takibini sağlayan baskül de artıştan aynı oranda etkilendi. Söz konusu dönemde, önceki 45 güne göre, baskül satışlarında yüzde 280 artış yaşandı.

Bu dönemde artış gösteren bir diğer ürün ise tıraş makineleri oldu. Berberlerin 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapanması sebebiyle saç ve sakal bakımını evde yapmak isteyenler bu ürüne talebi artırdı. 15 Mart-30 Nisan'da tıraş makineleri satışında yüzde 570'lik artış görüldü.

Online platformda 15 Mart-30 Nisan döneminde satılan basküllerin ortalama fiyatı 83 lira, tıraş makinelerinin ortalama fiyatı ise 139 lira oldu.



- "Baskülde stokların tükendiği anlar oldu"



Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz,virüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte ekmek yapma, tıraş ve saç düzleştirme makinelerinin, ateş ölçerin, baskülün, gıda, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinin satışlarının hızlandığını söyledi.

Türkiye'deki 83,8 milyonluk nüfusun yüzde 74'ünün internet kullanıcısı ve ülkedeki e-ticaret satışlarının her geçen gün arttığını dile getiren Öksüz, şu bilgileri verdi:

"Evde kaldığımız bu süreçte de online ticaretin hızlandığını gördük. Online platformlardan alınan ürünlere baktığımızda ekmek yapma makinesi, tıraş makinesi, ateş ölçer, saç düzleştirici, baskül gibi bazı ürün gruplarının ön plana çıktığını ve satışlarının katlandığını gözlemledik. Kuaförlerin ve berberlerin kapalı olması tıraş makineleri satışlarını artırırken, evde kalınan süreçte bozulan yeme-içme düzeni nedeniyle kiloları kontrol altında tutma isteği de baskül satışlarını katladı."

Öksüz, önceki yıllarda baskül satışlarında arz-talep dengesi belli olduğu için üretimin buna göre gerçekleştiğini kaydederek, "Ancak bu beklenmedik talep karşısında stoklar bir ara tükenmişti. Ancak yeni tedarikler sağlandı. Her iki üründe de sıkıntı yok." dedi.

