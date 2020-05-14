Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak en fazla 14 yolcunun bulunması gereken minibüse 35 kişi alan ehliyetsiz ve bazı evrakları eksik sürücüye 44 bin 452 lira, yolculara da 789'ar lira ceza verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada sürücülerin Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığını denetledi.Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki uygulamada durdurulan Ahmet S. idaresindeki 01 MA 0764 plakalı minibüste, 35 yolcu bulunduğu tespit edildi.En fazla 14 kişinin bulunması gereken minibüse 35 yolcu alan Ahmet S'nin ehliyetinin ve bazı evraklarının bulunmadığı da belirlendi. Ekipler, sürücüye toplam 44 bin 452 lira, yolculara da sosyal mesafe kuralına uymamaktan 789'ar lira ceza uyguladı.Polis, minibüsten indirdiği fazla yolcuları bölgeye çağırdığı başka bir minibüse bindirip sosyal mesafe kurallarına uyarak evlerine gitmelerini sağladı.