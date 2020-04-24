Ramazan'da yaşanan uzun süreli açlık durumunda, sağlığın korunması ve kilo kontrolünün kaybedilmemesi için uzmanlar enerji verirken kan şekerini dengeli biçimde yükselten besinlerin tüketilmesi gerektiğini savunuyor. Ramazan’ı rahat geçirmek için çok eski yıllardan beri bal tüketildiğini belirten Türkiye’nin Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, katkısız ham balın hem sahurda hem de iftarda gönül rahatlığıyla tüketilebileceğinin altını çiziyor. Yapay şekerli ürünlerin metabolizmaya zarar verdiğine dikkat çeken Aksoy, oruç tutarken balın nasıl tüketileceğini anlattı.Ramazan’da bol çeşitli sofraların kurulduğunu hatırlatan Bal Gurmesi Aksoy, iftar sonrası tüketilen şerbetli tatlılara dikkat çekti ve bu tatlıların yerine bal ile hazırlanan hafif atıştırmalıkları önerdi. Pastörizasyon işlemi görmemiş doğal balları öneren Aksoy şu bilgileri paylaştı: “Doğanın gerçek mucizesi ham bal ve yoğurt ile hazırlayacağımız ballı yoğurt, sindirim sistemini düzenleyici rolüyle özellikle ramazan ayında yaşanan mide ağrılarının önüne geçiyor. Basit şekilde hazırlanacak bu tatlı ile rafine şekerden uzak durularak vücudun tatlı isteği en doğal şekilde gideriliyor. Üç yemek kaşığı yoğurt ve üzerine koyacağınız 2 tatlı kaşığı bal ile kararında bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Bu tatlı hamur tatlılarına göre çok daha hafif olacaktır. Doktorlarımız yemek üstüne alınan şerbetli tatlıların mide sorunlarına yol açtığının altını her fırsatta çiziyor.”Sahurda da bal tüketilmesinin faydalı olacağını sözlerine ekleyen Aksoy, sahur yemeğine başlamadan önce, bir tatlı kaşığı balın su ile karıştırılarak içilmesinin hem mideyi yemeğe hazırlayacağını hem de alınan antioksidanlar sayesinde midenin kuvvetlendirileceğini belirtti. Bal Gurmesi Aksoy şu tavsiyelerde bulundu:“Sahuru yemek yerine kahvaltılık ürünlerle yapan çok sayıda vatandaşımız var. Kahvaltı şeklinde yapılan sahurlarda mutlaka bal tüketilmelidir. Balın içinde yer alan vitamin, mineral, enzim ve diğer faydalı bileşenler, oruçlu insanların gün içinde ihtiyacı olan enerjinin karşılanmasına yardımcı olur ve şeker ihtiyacını giderir. Yapay şekerli kahvaltılık ürünler, sahur sonrasında uykuya devam edenleri rahatsız ederken bal böyle bir etki yapmaz. Yapay şekerli ürünler gün içinde ani açlıklara ve insülin değerinde değişmelere sebep olabilir. İyi bir ramazan geçirmek için saf, katkısız ve pastörize işlem görmemiş ham balı, hem sahurda hem de iftarda tüketmeliyiz.”