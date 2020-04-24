GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Firmalara salgın sonrası ayakta kalmaları için dijitalleşmeye yatırım yapmaları önerisi

Firmalara salgın sonrası ayakta kalmaları için dijitalleşmeye yatırım yapmaları önerisi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 24.04.2020 14:16
39 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Uluslararası Ticaret Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nebile Korucu Gümüşoğlu, dünyayı etkisini altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ticaretine etkilerini, ülkeleri bekleyen yeni gelişmeleri ve olası krizleri değerlendirdi.

İstanbul Kültür Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüşoğlu, firmalarda dijitalleşme sürecinin başladığını, yatırımların artık dijitalleşmeye göre şekilleneceğini, dijitale yatırım yapan firmalar ayakta kalırken, diğerlerinin ise salgın sonrası yok olma tehlikesiyle karşı kalacağını ifade etti.

Bu sürecin ardından yeni bir düzenin oluşacağına işaret eden Gümüşoğlu, "Şu anda dijitalleşme yolunda atılan adımlar kalıcı olacak. E-ticaret, lojistik ve e-pazarlama gibi kavramlar ticarette daha fazla yer alacak. Beklenmeyen krizlere daha dayanıklı olmak için çalışacağız. Şoklara dayanıklı ülkeler, şirketler ve kişiler kazanacak. Bu süreçten birçok sektör olumsuz etkilendiği için ekonomide dengeye dönmenin kısa vadede mümkün olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Koronavirüsün dünya ticaretini mikro ve makro düzeyde etkilediğini belirten Gümüşoğlu, bu etkinin ilerideki dönemde de devam edeceğine dikkati çekti. Gümüşoğlu, mikro düzeyde insanların tüketici davranışlarının değiştiğini, gıdaya olan talep ve organik tarıma yönelimin arttığını, organik gıda ticaretinde daha fazla artışın beklendiğini aktardı.

- "Salgından olumsuz etkilenecek kitlelerin başında gençler geliyor"

Doç. Dr. Gümüşoğlu, Dünya Çalışma Örgütü'nün son raporuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Salgın, şirketlerdeki iş gücünü de etkiliyor. İş gücü piyasasından olumsuz yönde en fazla etkilenecek kitle gençler gibi görünüyor. Çünkü raporda, gençlerin 5'te 1'inin ne eğitimde ne iş gücünde ne de öğretimde bulunduğu görülüyor. Dünyada zaten genç işsizlikle ilgili sorunlar var. Bunun yanı sıra gençlerin büyük bir çoğunluğu da kısmi zamanlı işler, hizmet ve turizm sektöründe çalışıyor. Bunların salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini düşünürsek maalesef bu süreçten olumsuz etkilenecek kitlelerin başında gençler geliyor."

IMF'nin son raporuna göre dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yüzde 3'lük küçülme beklendiğini aktaran Doç. Dr. Gümüşoğlu, "AB ülkeleri için bu küçülme yüzde 7 olarak açıklandı. Dolayısıyla ekonomik ve ticari açıdan beklenen en büyük tehlikelerden biri de işsizlik olacak. Yine Dünya Çalışma Örgütü'nün raporuna göre birçok sektörde yer alan kadınlar da bu süreçte yara alacak." ifadelerini kullandı.

IMF'nin raporunda Türkiye'nin bu yıl yüzde 5 küçülmesinin, 2021'de ise yüzde 5 büyümesinin öngörüldüğünü kaydeden Gümüşçüoğlu, "Turizm, eğitim gibi sektörlerde dijitalleşmeye gitmek zorundayız. Aslında bu süreçte ilk adımlar atıldı. Bunun sonucu olarak da 1 milyon yazılımcı yetiştirilecek. Bu kararın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Salgından, eğitime ve bilime önem vererek kurtulabiliriz. Ülkelerin bilime verdiği değerin arttığını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "AB ve DSÖ'nün varlığı sorgulanıyor"

Ülkeler arası ilişkilerin ekonomik ve politik olarak değişim sürecine gireceğine işaret eden Gümüşoğlu, şunları anlattı:

"Öncelikle Avrupa Birliği (AB) gibi ekonomik örgütler ve iş birlikleri sorgulanacak. Çünkü İtalya, Fransa gibi salgını ağır yaşayan ülkeler dayanışma noktasında sorun yaşadı, bunu gözlemledik. 'Salgın sonrası ekonomik örgütlere gerek olacak mı? Bu örgütler varlığını sürdürecek mi?' gibi politik tartışmalar olabilir. Uzun vadede AB'nin dağılması gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bile varlığı ve yapılan yatırımlar sorgulanıyor."

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bakan müjdeyi verdi Ücretsiz verilecek!
Burdur'da yangın
Isparta'da o belde karantinaya alındı
Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi
Isparta'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu
Bakanlık açıkladı! Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı
Haber: Antalyalı Örümcek Adam 23 Nisan’da çocukları sevindirdi
Haber: Isparta’nın ilk mebusları dualarla anıldı
Isparta'da 23 Nisan kutlama töreni...maske takıldı ve sosyal mesafeye dikkat edildi
Bakan Varank yeni müjdeyi duyurdu! İşte yerli solunum cihazının üretim hikayesi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANIYOR
Kamu bankalarının destek paketi vatandaşa "ilaç" gibi geldi
ISPARTA'DA SDÜ'DEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI
Isparta sağlık camiasından videolu 23 Nisan ve 100. yıl mesajı
Rektör Çarıkçı’nın “TBMM’nin Açılışının 100. Yılı” ve “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Mesajı
Türkiye'nin Gülü Isparta'da elma ağaçları çiçek açtı
Ev ortamı karantinaya uygun olmayanlar oraya gidecek
31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı Peki kimler muaf?
Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
SDÜ Akademik Oda Orkestrası'ndan "Isparta'dan çıktım yola" türküsü
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı
Türkiye'de umut veren yeni gelişme ilk kez uygulandı iyileşme başladı...
Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu
Isparta'da terör örgütünü öven şahıslara TEM'den operasyon!
İki yeni destek ödemesi başlıyor! Çalışanlardan IBAN'lar istenmeye başlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldıIsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı18 Nisan 2020
Dural Yapı'dan yüzde 19 indirim fırsatı...Dural Yapı'dan yüzde 19 indirim fırsatı...17 Nisan 2020
Bakanlık'tan açıklama geldi... ihlal edenler ceza yedi!Bakanlık'tan açıklama geldi... ihlal edenler ceza yedi!19 Nisan 2020
Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!20 Nisan 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19 sayılı kararı yayınlandıIsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19 sayılı kararı yayınlandı17 Nisan 2020
Isparta'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulunduIsparta'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu18 Nisan 2020
Yeni başvuru yapacaklar dikkat! Ödemeler başladıYeni başvuru yapacaklar dikkat! Ödemeler başladı19 Nisan 2020
Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurduTüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu22 Nisan 2020
Salgın ne zaman bitecek? Erdoğan cevapladı...Salgın ne zaman bitecek? Erdoğan cevapladı...20 Nisan 2020
Yeni haber: Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlarYeni haber: Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar20 Nisan 2020
Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu! torpido gözüne gizlenmiş...Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu! torpido gözüne gizlenmiş...20 Nisan 2020
Üst düzey tedbir alınarak Isparta'da Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiÜst düzey tedbir alınarak Isparta'da Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi17 Nisan 2020
İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...21 Nisan 2020
Esnafa Isparta'da üretilen maske ve kolonya dağıtıldıEsnafa Isparta'da üretilen maske ve kolonya dağıtıldı18 Nisan 2020
Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'ye seslendiBakan Fahrettin Koca, Türkiye'ye seslendi19 Nisan 2020
Koronayı yenen doktor tavsiye etti...yemeklere 1 tatlı kaşığı koyun...Koronayı yenen doktor tavsiye etti...yemeklere 1 tatlı kaşığı koyun...18 Nisan 2020
Başdeğirmen'den Kaymakkapı MesajıBaşdeğirmen'den Kaymakkapı Mesajı18 Nisan 2020
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı otomobil refüje çıktıIsparta'da trafik kazası: 2 yaralı otomobil refüje çıktı18 Nisan 2020
Isparta'da kaçak balık avcılarına 5 bin lira cezaIsparta'da kaçak balık avcılarına 5 bin lira ceza20 Nisan 2020
BDDK'den krediler için yeni düzenleme geldiBDDK'den krediler için yeni düzenleme geldi18 Nisan 2020