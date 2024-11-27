Pasaport Harçlarına Zam! İşte 2025 Ücretleri

2025 yılı için pasaport harçlarına uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeniden Değerleme Oranı, Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak %43,93 olarak belirlendi. Bu oran, pasaport harçlarına da yansıdı.

2025 Pasaport Harç Ücretleri

6 Aylık Pasaport Harcı: 2.359 TL (2024’te 1.639 TL)

2.359 TL (2024’te 1.639 TL) 1 Yıllık Pasaport Harcı: 2.424 TL (2024’te 2.397 TL)

2.424 TL (2024’te 2.397 TL) 2 Yıllık Pasaport Harcı: 5.630 TL (2024’te 3.923 TL)

5.630 TL (2024’te 3.923 TL) 3 Yıllık Pasaport Harcı: 9.999 TL (2024’te 5.558 TL)

9.999 TL (2024’te 5.558 TL) 10 Yıllık Pasaport Harcı: 11.274 TL (2024’te 7.833 TL)

11.274 TL (2024’te 7.833 TL) Pasaport Defter Bedeli: 1.137 TL (2024’te 790 TL)

Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat!

Pasaport yenileyecek veya yeni pasaport alacak vatandaşlar, 2025 yılı zamlı tarifelerinden etkilenmemek için işlemlerini yıl sonundan önce tamamlayabilirler.

Güncellenen harç oranlarıyla birlikte pasaport sahibi olmanın maliyeti önemli ölçüde artmış durumda. Erken işlem yaparak avantaj sağlayabilirsiniz.