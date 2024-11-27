Ev Sahipleri Dikkat! Emlak Vergisi Ödemelerinde Son Gün 2 Aralık

2024 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri, 2 Aralık Pazartesi günü sona eriyor. Vergisini zamanında ödemeyen mülk sahipleri için her ay %3,5 gecikme zammı uygulanacak. Gecikme zammı ve cezalarla karşılaşmamak için ödemelerinizi belirtilen tarihe kadar yapmayı unutmayın.

Emlak Vergisi Ödeme Kanalları

Verginizi şu yöntemlerle ödeyebilirsiniz:

Belediyelerin internet siteleri

E-Devlet platformu (uyumlu belediyeler için)

(uyumlu belediyeler için) Belediyelerin fiziki şubeleri

Vergiler, tercihe göre peşin veya taksitli olarak ödenebilir.

Gecikme Zammı ve Önemli Detaylar

Gecikme Zammı: Zamanında ödeme yapılmadığında her ay için %3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak.

Zamanında ödeme yapılmadığında her ay için %3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Vergi Oranları: Meskenler: Binde 1 Diğer Binalar: Binde 2 Araziler: Binde 1 Arsalar: Binde 3

(Büyükşehir belediyesi sınırlarında oranlar iki kat uygulanır.)



Kimler Muafiyet Hakkına Sahip?

Belirli şartları taşıyan kişiler emlak vergisinden muaf olabilir. Muafiyet hakkı olanlar:

Hiçbir geliri olmayanlar

Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar

Gaziler, özürlüler, şehitlerin dul ve yetimleri

Muafiyet için bağlı olunan belediyeye başvuru yapılması gerekiyor.

Emlak Vergisine Yansıyan Artışlar

2025 Yeniden Değerleme Oranı: %43,93

%43,93 Emlak Vergisine Yansıyan Artış: %21,965

%21,965 Bina Maliyet Bedellerindeki Artış: %47,97

Son ödeme tarihini kaçırmadan ödemenizi yaparak, cezai yaptırımlardan ve gecikme zamlarından korunabilirsiniz. Emlak vergisi ödeme son gün: 2 Aralık 2024.