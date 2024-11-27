Ev Sahipleri Dikkat! Emlak Vergisi Ödemelerinde Son Gün 2 Aralık
2024 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri, 2 Aralık Pazartesi günü sona eriyor. Vergisini zamanında ödemeyen mülk sahipleri için her ay %3,5 gecikme zammı uygulanacak. Gecikme zammı ve cezalarla karşılaşmamak için ödemelerinizi belirtilen tarihe kadar yapmayı unutmayın.
Emlak Vergisi Ödeme Kanalları
Verginizi şu yöntemlerle ödeyebilirsiniz:
- Belediyelerin internet siteleri
- E-Devlet platformu (uyumlu belediyeler için)
- Belediyelerin fiziki şubeleri
Vergiler, tercihe göre peşin veya taksitli olarak ödenebilir.
Gecikme Zammı ve Önemli Detaylar
- Gecikme Zammı: Zamanında ödeme yapılmadığında her ay için %3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak.
- Vergi Oranları:
- Meskenler: Binde 1
- Diğer Binalar: Binde 2
- Araziler: Binde 1
- Arsalar: Binde 3
(Büyükşehir belediyesi sınırlarında oranlar iki kat uygulanır.)
Kimler Muafiyet Hakkına Sahip?
Belirli şartları taşıyan kişiler emlak vergisinden muaf olabilir. Muafiyet hakkı olanlar:
- Hiçbir geliri olmayanlar
- Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar
- Gaziler, özürlüler, şehitlerin dul ve yetimleri
Muafiyet için bağlı olunan belediyeye başvuru yapılması gerekiyor.
Emlak Vergisine Yansıyan Artışlar
- 2025 Yeniden Değerleme Oranı: %43,93
- Emlak Vergisine Yansıyan Artış: %21,965
- Bina Maliyet Bedellerindeki Artış: %47,97
Son ödeme tarihini kaçırmadan ödemenizi yaparak, cezai yaptırımlardan ve gecikme zamlarından korunabilirsiniz. Emlak vergisi ödeme son gün: 2 Aralık 2024.