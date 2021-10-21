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Öztürk Yılmaz Dev Çiftçi Projesini açıkladı! Her şey ucuzlayacak

Öztürk Yılmaz Dev Çiftçi Projesini açıkladı! Her şey ucuzlayacak
TÜRKİYE
G.Tarihi: 21.10.2021 01:45
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Öztürk Yılmaz Dev Çiftçi Projesini açıkladı! Her şey ucuzlayacak
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Türkiye'de tarımı ayağa kaldıracak çok önemli projelerinden bir tanesi olan Dev Çiftçi projesini binlerce kişinin yakından takip ettiği sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
 
Türkiye'de tarımın ve çiftçinin günden güne değer kaybetmesi sonrasında çiftçileri sevindirecek ve tarımı ayağa kaldıracak projeyi Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz açıkladı.

TÜRKİYE'DE HER İLDE 2 AJANS KURULACAK: ÜRETİM VE PAZARLAMA
Öztürk Yılmaz Türkiye'de her ilde 2 ajans kurulacağını ve bu ajansların ilki illerin iklim, üretim ve toprak yapısını inceleyerek üretime uygun olan alanları belirleyerek üretim yapılmasını sağlarken ajansların ikincisi ise, pazarlamayı sağlayacağını duyurdu. Dev Çiftçi Projesi kapsamında devletin görevi çiftçiye tüm girdileri parasız olarak sağlamak olurken çiftçinin görevinin ise sadece üretim yapmak olduğunu dile getiren Yılmaz, Dev Çiftçi Projesi'nin uygulanması halinde iki ajans ile Türkiye'de her ilde tarımın yeniden ayağa kalkacağını ve çiftçilerin sayısının çoğalacağını dile getirdi.

TARIM SEKTÖRÜNE İHANET EDİLİYOR
Binlerce kişinin yakından takip ettiği sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Bugün tarım sektörüne karşı bir ihanet işleniyor. Çünkü Türkiye, Adem'den bu yana tarım ülkesi ve bu tarım ülkesinde biz yokluk yaşıyoruz. Her şey çok pahalandı ve bu yüzden biz tüketemiyoruz. Asgari ücretle büyük bir çoğunluğumuz hayatını idame ettirdiği için gıda fiyatlarında yaşanan artışın sebeplerini araştırmamız gerektiğini görüyoruz. Bu yüzden biz öncelikle tarımla ilgili bir tabloyu ortaya çıkardıktan sonra sizinle çözümü paylaşacağım." Dedi.

ÇİFTÇİ SAYIMIZ HER GEÇEN SAAT DÜŞÜYOR
Öte yandan Yılmaz'ın açıklamasının devamı şöyle:
1 Litre mazotun 8 TL üzerine çıktığı Türkiye'de çiftçilerimiz neden üretim yapsın? Üretim yapmak kolay mı? Gübrenin ham maddesini dışarıdan aldığımız için dolar artmasıyla fiyatı artıyor. Ve tarım ilaçlarının yüzde 90'ınında da dışarıya bağımlıyız. Bundan dolayı da çiftçilerin üç girdisinde de dışarıya bağımlı olduğumuz için doların artmasıyla fiyatlar tavan yapıyor. Sonuç olarak bunlardan ötürü çiftçi sayımız 550 binin altına düştü. 48 milyon hektar elverişli tarım arazisine sahip Türkiye'de sadece 24 milyon hektar alan kullanılıyor. Ve her geçen yıl, ay her geçen gün ve saat çiftçi sayımız düşüyor. Çünkü çiftçilerimiz mazot, gübre alamıyor, ilaç kullanamıyor. Girdiler aşırı pahalı, üretim çok pahalı ama ürettikten sonra da kar edemiyor. Tarımda yapıldığı söylenen desteklerin hepsi hikaye.

DEV ÇİFTÇİ PRJESİ
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Türkiye'deki çiftçileri rahatlatacak Dev Çiftçi Projesinin devlet ile çiftçinin ortaklığına dayalı bir proje olduğunu belirterek, "Her ilde o ilin üretim, toprak ve iklim yapısına uygun olarak 2 ajans kurulacak. Ajanslardan biri üretim ajansı olacak diğeri ise pazarlama ajansı olacak. Devletin görevi bu ajanslarla bütün girdileri sağlamak olurken çiftçilerin görevi ise üretim olacak. Ve bu ajanslar sayesinde devletimiz tarım alanları aktif ve verimli bir şekilde kullanacak. Dev Çiftçi demek; devlet ve çiftçinin ortaklaşa tarım yapması demektir. Devlet çiftçiye bütün girdileri sağlayacak ve ardından çiftçinin de üretim yapması teşvik edilecek. Dev Çiftçi projesi sayesinde Türkiye'de bulunan verimli topraklar da kullanılarak Türkiye tarımda birinci ülke olması sağlanacak." İfadelerini kullandı.
 


 
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