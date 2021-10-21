Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ispartaspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Kirazlıdere’de gerçekleşen buluşmada Başkan Başdeğirmen’e sporcuların imzasını taşıyan forma hediye edildi. Sporcu, teknik heyet ve futbolcuları kapıda karşılayan Başdeğirmen, Ispartaspor’a desteklerin devam edeceğini söyledi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kirazlıdere’de Ispartasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerin başarıları bizlerin göğsünü kabartıyor” dedi.Ispartaspor’un yıllarca BAL’da kaldığını bundan dolayı üzüntüler yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Birinci ve ikinci liglerde 7-8 bin seyircisi olmayan maçları görüyoruz, BAL’da iken bizim seyircimiz 13-15 bin arasındaydı. Ispartalı vatandaşlarımız Ispartaspor’a bu kadar sevdalıyken neden biz Ispartaspor’da başarılı değiliz? Neden güzel sonuçlar alıp daha üst liglere çıkamıyoruz diye üzülüyorduk. Bunları çok düşündük, mücadele verdik ancak olmadı. Her şey bugüneymiş. İki yıl içerisinde BAL’dan, 3’e ve ardından da 2.lige çıktık ve şu an liderin arkasındayız” derken bundan sonraki maçlarda alınacak 6 puanın belki de takımı liderliğe taşıyacağını kaydetti.Ispartaspor’un Bodrumspor’la çarşamba günü Türkiye Kupasında oynayacağı maçtan da galibiyetle ayrılacağına olan inancını dile getiren Başdeğirmen, “Sizlere güveniyoruz. Hepiniz genç, dinamik gençlersiniz. Bu başarıya birlikte yürümemiz gerekiyor. Üzerimize düşen ne görev varsa bizlerde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.İyi bir yönetim ve teknik heyete sahip olduklarını anlatan Başdeğirmen, yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlardan dolayı teşekkür etti. Başdeğirmen, ikinci ligde üst sıralarda yer almanın ve birinci lige çıkmanın hedefleri olduğunu dile getirerek “Şu an ikinci sırada bulunmanızdan çok mutlu olduk. Bu başarının devamı tek amacımız. Başarılarınızın devamını diliyorum” görüşlerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehre önemli hizmetler kattığını ve Ispartaspor’a her zaman destek verdiğini dile getiren Ispartaspor Teknik Direktörü Tarık Söyleyici de “Başkanımız geçen yıl bizlerin seyahatlerini daha konforlu yapabilmemiz için bir otobüsü bize verdi. Önemli maddi destekleri var. Başkanımızın bize vermiş olduğu yemekten dolayı Atakan Yazgan başkanımızın da sevgi ve sevgilerini ileterek hepimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.Başkan Başdeğirmen’in desteklerini kendisinin ve tüm takım arkadaşlarının yakından bildiğini söyleyen Takım Kaptanı Efşan Geçgin, “Bu desteklerinize elimizden geldiğince bizlerde layık olmaya çalışıyoruz. Verilen maddi manevi desteklerle şu an ikinci ligdeyiz, ikinci ligde de elimizden geldiğinin en iyisini yapmak istiyoruz. Ispartaspor olarak daha iyi yerlere gelmemiz lazım. Şahsım, takım arkadaşlarım, hocalarım ve Atakan başkanımız ile yönetimimiz adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.