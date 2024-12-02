ÖTV'siz ve KDV'siz Dönem Başlıyor: Araç Yenileyecekler Dikkat!

Artan araç fiyatları ve yüksek maliyetler nedeniyle otomotiv sektöründe durgunluk yaşanırken, 2025 yılı ile birlikte ÖTV ve KDV muafiyetinden faydalanarak araç almak mümkün hale geliyor. Bu yeni düzenleme, araç almayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor.

ÖTV ve KDV Muafiyeti ile Araç Alımı

2025'te, 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye'de üretilmiş sıfır kilometre araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanabilecek. Ayrıca, ticari araç alacak şoför esnafı, mevcut araçlarını yenilemek kaydıyla ÖTV ve KDV muafiyetinden yararlanabilecek. Bu düzenleme, ekonomik dengeyi iyileştirmeyi ve çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

Sektör Temsilcilerinden Açıklamalar

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, büyük markaların pazarı hareketlendirmek için kampanyalar başlattığını ve bu sayede sektöre heyecan geldiğini belirtti. Bozkurt, 2025'te 1 milyon araç satışı hedeflendiğini ve kampanyaların bu hedefe ulaşmada büyük rol oynayacağını dile getirdi.

2025'te 1 Milyon Araç Satışı Bekleniyor

Bozkurt, bireysel ve kurumsal müşteriler için mobilite ihtiyacının sürdüğünü belirterek, "2025 yılı da otomotiv pazarı için 1 milyon adedin üzerinde bir satış hacmiyle tamamlanacaktır" dedi. Markaların yeterli araç stoğuna sahip olduğunu belirten Bozkurt, rekabetin artacağı ve kampanyaların desteğiyle pazarda büyük bir hareketlilik yaşanacağı öngörülüyor.

Fırsatı Kaçırmayın!

2025'te ÖTV ve KDV muafiyetinden faydalanarak aracınızı yenilemek için fırsatınızı kaçırmayın!