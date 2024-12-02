Sağlık Ocağına Gidecekler Dikkat! 5 Gün Boyunca Kapalı Kalacak

Türkiye genelindeki aile hekimleri, 1 Kasım 2024’te yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe karşı tepkilerini göstermek amacıyla 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 gün süresince iş bırakma kararı aldı.

Aile Hekimleri ve Sağlık Ocakları Hizmet Vermeyecek

Bu tarihler arasında aile hekimleri ve sağlık ocakları sağlık hizmetlerine ara verecek. Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği’ne karşı yapılan bu grev, daha önce 5-7 Kasım’da yapılan iş bırakma eyleminin bir devamı niteliğinde.

Grev Kararının Nedeni

Aile hekimleri, 1 Kasım'da yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe tepkili. Yeni yönetmeliğe karşı talepleri arasında performansa dayalı sistemin iptali, maaşların düzeltilmesi ve iş yükünün azaltılması bulunuyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz. 'Eziyet Yönetmeliği' geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Kamuoyuna Duyuru

Türk Tabipleri Birliği, bu grevin meslek onuru ve halk sağlığı için bir mücadele olduğunu belirterek, "2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Not: Bu tarihlerde sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşların, alternatif sağlık merkezlerine başvurmaları gerekebilir.