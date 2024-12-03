Aralık Ayı Tavan Kira Zammı Belli Oldu: %60,45

Kasım ayına ait enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla birlikte, Aralık ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı %60,45 olarak belirlendi. Bu oran, ev sahiplerinin kiracılarından talep edebileceği en yüksek kira artış oranını oluşturuyor.

Enflasyon Verilerinin Etkisi

Türkiye'de kira artış oranları, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon %60,45 olarak gerçekleşti. Bu da Aralık ayında kira artışlarının bu oran üzerinden yapılacağını gösteriyor.

Kiracılar ve Ev Sahipleri İçin Ne Anlama Geliyor?

Yeni zam oranı, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli etkiler doğuracak:

Kiracılar: %60,45’lik zam oranı, kiracıların bütçelerine ciddi bir yük getirebilir. Örneğin, aylık kirası 2.000 TL olan bir kiracı, yeni dönemde 3.209 TL kira ödemek zorunda kalacak.

%60,45’lik zam oranı, kiracıların bütçelerine ciddi bir yük getirebilir. Örneğin, aylık kirası 2.000 TL olan bir kiracı, yeni dönemde 3.209 TL kira ödemek zorunda kalacak. Ev Sahipleri: Bu oran, ev sahipleri için kira gelirlerinde önemli bir artış anlamına geliyor. Ancak, yüksek artışlar ödeme zorlukları ve tahliye gibi sorunlara yol açabilir.

Kira Artışlarında Hukuki Düzenlemeler

Türkiye’de kira artış oranları, Borçlar Kanunu’na göre düzenlenmektedir. Kanuna göre, kira artış oranları 12 aylık ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ortalamasını geçemez. Ancak son dönemdeki yüksek enflasyon, kira artış oranlarını da yukarı çekiyor.

Sözleşmede belirlenen artış oranının, kanunun öngördüğü tavan sınırı aşmaması gerektiği konusunda kiracı ve ev sahiplerinin dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi durumlarda hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir.

Sonuç

Aralık ayında belirlenen %60,45’lik tavan kira zam oranı, hem kiracıların bütçelerini zorlayacak hem de kiralama piyasasında yeni tartışmalara yol açabilecek. Tarafların kanuni düzenlemelere uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor.