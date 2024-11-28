MSB 1000 Personel Alacak! Başvuru Detayları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesine 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular 28 Kasım-28 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. İşte detaylar:

Başvuru Süreci ve Şartları

Başvuru Adresi : MSB Personel Temin

: MSB Personel Temin Başvuru Süresi : 28 Kasım-28 Aralık 2024, saat 23.59’a kadar

: 28 Kasım-28 Aralık 2024, saat 23.59’a kadar Başvuru Yöntemi : Sadece e-Devlet üzerinden çevrim içi başvuru yapılacak. Dilekçe, mektup, posta gibi yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek .

: Sadece e-Devlet üzerinden çevrim içi başvuru yapılacak.

Başvuru Belgeleri

Kimlik ve eğitim bilgileri Ortaöğretim mezunları için alan ve dal belirten diplomalar Yurt dışı mezunları için YÖK onaylı denklik belgesi Eksik veya okunaksız yüklenen belgeler başvurunun geçersiz sayılmasına neden olacak.

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen şartları taşıma

2024 KPSS puanı na sahip olma

na sahip olma Başvuru kılavuzunda yer alan eğitim durumu şartlarını taşıma

Sınav Süreci

Başvuru Değerlendirme: Uygun görülen adaylar mülakata davet edilecek. Mülakat Duyurusu: MSB Personel Temin internet adresinde ve bakanlık sosyal medya hesaplarında yayımlanacak. Sınav Ücreti: T.C. Vakıflar Bankası mobil/internet bankacılığı veya ATM cihazları üzerinden 200 TL ödenecek.

Sağlık Raporu Şartı

Mülakatı geçen adaylardan, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu" almaları istenecek.

Teslim Süresi : Sınav sonuç duyurusundan itibaren 30 gün

: Sınav sonuç duyurusundan itibaren Teslim Yöntemi: Elden veya posta yoluyla, MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı’na ulaştırılacak.

Başvuru Kılavuzuna Dikkat

Adaylar, tüm süreç boyunca kılavuzda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. Sınav sonuçları ve diğer bilgilendirmeler için MSB Personel Temin internet adresi düzenli olarak takip edilmelidir.

Milli Savunma Bakanlığı, halkın güvenliği ve savunması için ekiplerini genişletmeye devam ediyor. Detaylar için başvuru platformunu ziyaret etmeyi unutmayın!