Doğal Gaza Yeni Yıl Zammı Açıklaması

Doğal Gaza Yeni Yıl Zammı Gelmedi: BOTAŞ Tarifeleri Sabit Tuttu

2024’ün son günlerinde doğal gaz fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar arasında merak konusu olmuştu. BOTAŞ, resmi internet sitesi üzerinden tüm kullanıcıları ilgilendiren yeni bir açıklama yaptı ve doğal gaz tarifelerinde herhangi bir artış yapılmadığını duyurdu.

Mesken ve Sanayi Tarifeleri Sabit Kaldı

BOTAŞ'ın açıkladığı yeni tarife tablosuna göre, Ocak 2025 itibarıyla hem mesken hem de sanayi aboneleri için doğal gaz fiyatları değişmeyecek. Konut tüketicileri için 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 5631 TL olarak sabit kaldı.

Sektörlere Özel Tarifeler

Ekmek Üreticileri: 1000 metreküp doğal gaz için fiyat 8549 TL olarak belirlendi.

1000 metreküp doğal gaz için fiyat olarak belirlendi. Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım: 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise 12.000 TL olarak açıklandı.

Doğal gaz fiyat tarifelerinin her ay yeniden hesaplandığını hatırlatan BOTAŞ, mevcut fiyatlandırmanın Ocak ayı boyunca geçerli olacağını belirtti.

Avrupa'da En Düşük Fiyat Türkiye'de

BOTAŞ, yaptığı açıklamada Türkiye'deki doğal gaz fiyatlarının Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında en düşük seviyede olduğunu vurguladı. Kurumun ifadesiyle:

“Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

Yeni yıla doğal gaz tarifelerinde herhangi bir artış olmadan giren vatandaşlar için bu karar rahatlatıcı oldu. Şimdi gözler, Şubat ayında açıklanacak olan yeni tarifelere çevrildi.