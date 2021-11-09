MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AHMET ARMUTOĞLU

EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNE BRİFİNG VERDİ

Eğirdir Belediye Meclisi Başkan Veli Gök'ün başkanlığında birleşimlerine hızlı ve verimli bir şekilde devam ediyor.Dün akşam Eğirdir Belediye Meclisinin konuğu olan Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarını ve istatistikleri meclise anlattı.Eğirdir'de 2 Anaokulu, 22 İlkokul, 12 Ortaokul, 6 Lise, 1 Mesleki Eğitim Merkezi, 1 Halk Eğitim Merkezi ve 1 adet öğretmenevi bulunuyor.Eğirdir'de Okul öncesi 591, İlkokul 1553, Ortaokul 1327 Lise 1181 olmak üzere toplam 4652 öğrencimiz eğitim ve öğretimine devam ediyor. Tüm bu okullarımızda okul öncesi 29, İlkokul 107, Ortaokul 145 ve Lise 123 olmak üzere toplamda 404 öğretmen görev yapıyor.İlçemizde temek eğitimde 254 Ortaöğretimde ise 109 olmak üzere toplamda 363 derslik bulunuyor.Taşımalı olarak ise İlk ve Ortaokul 373, Lise 531 öğrenci olmak üzere toplam 15 okulumuzda 65 araçla taşımalı eğitime öğrencilerimiz geliyor.LGS sonuçlarında Fen Lisesi 28, Sosyal Bilimler Lisesi 7, Proje İmam Hatip Lisesi 12, Anadolu Liseleri (Sınavla öğrenci alan) 25 olmak üzere toplamda 72 öğrencimiz bulunuyor.YKS sonuçları ile 2 yıllık ve 4 yıllık olmak üzere toplamda 64 öğrencimiz liselere yerleşti.2021 yılı içerisinde Eğirdir'de okullarımızda ve kurumlarda gerçekleşen bakım ve onarım çalışmaları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi', 'Bütçe Defteri Projesi' 'Okuyorum Defteri' Projesi, 'Kitap Seçimleri' Projesi devam ediyor.2020-2021 Yılında Okullarımızda Yapılan Yatırımlar1.SARIİDRİS ORTAOKULUYıkılan istinat duvarı yenilenmiştir.2.SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULUYıpranan bahçe merdivenleri onarılmıştır.3.İRFAN KAYNAK ORTAOKULUOkul bahçesinde bulunan bahçe duvarı tel örgü ile çevrilmiş olup, okulun karşısında bulunan boş arsaya saha yapılmıştır.4.MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULUOkul dış cephesi boyanmıştır.5.DÜNDARBEY ANAOKULUOkul dış çephe boyası yenilenmiş, okul girişi PVC ile çevrilmiş olup öğrenci lavaboları yenilenmiştir.6.BARLA İLKOKULU-ORAOKULUDeprem güçlendirme yapılmıştır.7.BAĞLAR İLKOKULU-ORTAOKULUDeprem güçlendirme yapılmıştır.8.GÜLPEMBE ANAOKULUDış cephe boyası yapılmıştır.YAPILMASI PLANLANAN YATIRIMLAR.1. Mustafa Çetinkaya İlkokulu-ortaokulu deprem güçlendirme çalışması2. Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu deprem güçlendirme çalışması3. Gülpembe Anaokulu lavaboların yenilenmesi4. Atatürk Ortaokulu “Öğretmenler Odası” yapılması5. Mavigöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çatı onarımı.Sosyal ve Kültürel, Sportif Etkinlikler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm faaliyetlerini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu eğitime ve öğretime büyük katkılar sağlayan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkür ederek, başarılar diledi. Başkan Veli Gök'te Eğirdir Belediye Meclisini bilgilendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu'na teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)