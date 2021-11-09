EMYO EĞİRDİR BELEDİYE

MECLİSİNEDE TANITILDI.

Eğirdir Belediye Meclisi Belediye Başkanı Veli Gök'ün başkanlığında Kasım ayı birleşimlerine tüm hızıyla devam ediyor.Eğirdir Meslek Yüksekokulu ve faaliyetleri Eğirdir Belediye Meclisi’nde tanıtıldı.Önceki gün Eğirdir Belediye Meclisi Başkan Veli Gök'ün Başkanlığında, Kasım ayı birleşimlerine Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sunumlarına Eğirdir Meslek Yüksekokulu’nun sunumu ile devam edildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa GÖK Müdür Yrd. Öğr. Gör. Çetin MEYDAN katıldılar.Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa GÖK tarafından Eğirdir Meslek Yüksekokulu’nun bina, akademik ve idari personel sayıları, bölüm ve programlar, öğrenci sayıları, mezun öğrenci sayıları, 3+1 İşyerinde Mesleki Eğitim, laboratuvarlar, okulda düzenlenen konferans ve gezi faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa GÖK 2021 yılında okulun kontenjanlarının yüzde yüz oranında dolduğunu ifade ederek, özellikle öğrencilerin barınma sorunu yaşaması sebebi ile Isparta KYK Yurtlarında kalmakta olan öğrencileri Eğirdir’e geliş ve Isparta’ya dönüş için sağlanan otobüs desteğinden dolayı teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)