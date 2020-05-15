MERSİN - Mersin'in Toroslar ilçesinde evlerinin önündeki teneke ve çiçek saksılarında kenevir yetiştirdikleri tespit edilen iki şüpheliden biri yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Dalakderesi Mahallesi'nde yaşayan iki kişinin evlerinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde teneke ve çiçek saksılarının içerisine ekilmiş 20 kök kenevir ele geçirildi.

Adreste gözaltına alınan şüphelilerden biri, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.







