Hatay'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye 30 bin 625 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişinin kumar oynadıklarını ve polisi fark etmeleri üzerine havalandırmadan yan daireye kaçmaya çalıştıklarını tespit etti.

Polis 7 şüpheliye karantina tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan 30 bin 625 lira para cezası uygularken, suç unsurlarına da el konuldu.

