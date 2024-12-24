Kabine Toplantısı Başladı: Asgari Ücret ve Suriye Gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı başladı. Milyonların yakından takip ettiği toplantının ana gündem maddesi, asgari ücret artışı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, asgari ücret zammıyla ilgili detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

Toplantının diğer önemli başlıklarından biri ise Suriye’deki güncel gelişmeler ve terörle mücadele stratejileri. PKK/YPG’ye yönelik yeni adımların ve Suriye'deki siyasi durumun değerlendirileceği toplantıda, aynı zamanda Filistin’deki insani kriz ve Türkiye’nin bu bölgeye yönelik yardımları da ele alınacak.

Kritik kararların alınması beklenen toplantıda, asgari ücret zammının yanı sıra bölgesel güvenlik ve dış politika konularında önemli açıklamaların yapılması öngörülüyor. Kamuoyunun merakla beklediği sonuçlar, toplantının ardından paylaşılacak.