Mahkemeden Kiracı-Ev Sahibi Çekişmesine Emsal Karar

Son yıllarda kira artışları ve taşınmaz anlaşmazlıkları sebebiyle kiracı ve ev sahibi arasındaki davalar hızla artıyor. İstanbul Avcılar’da yaşanan bir olay, mahkemenin emsal niteliğindeki kararıyla dikkat çekti. Boş bir tahliye taahhütnamesinin geçerliliği tartışma konusu oldu ve mahkeme, ev sahibinin lehine karar verdi.

Olayın Detayları

2019 yılında bir ev kiralayan kişi, 3 yıl sonra, 12 Ağustos 2022 tarihinde bir tahliye taahhütnamesi imzaladı. Bu belgeye göre kiracı, 12 Temmuz 2023 tarihinde evi tam ve eksiksiz olarak tahliye edecekti. Ancak belirtilen tarihte kiracı evi boşaltmadı.

Ev sahibi, Küçükçekmece İcra Müdürlüğü’ne başvurarak tahliye işlemlerini başlattı. Kiracı ise tahliye taahhütnamesinin boş olduğunu öne sürerek itiraz etti. Bu itirazla birlikte icra takibi durduruldu ve konu mahkemeye taşındı.

Mahkeme Kararı

Küçükçekmece 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini inceledi. Dosya kapsamında tahliye taahhüdünün, kiracının hala taşınmazda oturduğu dönemde imzalandığı ve belgede kiracının imzasının bulunduğu tespit edildi. Mahkeme, imzanın kiracıya ait olduğunu belirterek itirazın iptaline ve tahliye işleminin icra müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesine karar verdi.

Emsal Niteliği Taşıyor

Mahkeme, tahliye taahhütnamesinin boş olup olmamasının geçerliliğini etkilemeyeceğini, belgenin imza sahibi tarafından kabul edilmesi durumunda bağlayıcı olduğunu vurguladı. Bu karar, kiracı ve ev sahibi arasında benzer anlaşmazlıkların yaşandığı diğer davalar için emsal teşkil edecek nitelikte.

Avukatların Uyarısı

Avukat Gizem Gonce, bu tür tahliye taahhütnamelerinin dikkatle hazırlanması gerektiğini belirtti. İmzalanan belgelerin detaylı bir şekilde doldurulması ve her iki tarafın da haklarını koruyacak şekilde hazırlanması, ileride yaşanabilecek hukuki sorunların önüne geçebilir.

Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren bu karar, kira anlaşmazlıklarında tarafların haklarını savunma yollarını bir kez daha gözler önüne serdi.