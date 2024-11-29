BOTAŞ’tan Doğal Gaz Zammı Açıklaması!

Aralık ayında doğal gaz fiyatlarında bir değişim olup olmayacağı, özellikle son dönemde artan enerji maliyetleriyle birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Yeni yıl öncesi yapılan zamlar, birçok hanenin bütçesini zorlamışken, doğal gaz fiyatlarının da artıp artmayacağı konusu gündemdeydi.

Ancak, BOTAŞ’tan bu tartışmalara son verecek bir açıklama geldi. 1 Aralık 2024 itibariyle yapılan duyuruda, doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi. Bu açıklama, vatandaşların doğal gaz zamlarıyla ilgili endişelerini bir süre daha sonlandırmış oldu.

BOTAŞ, açıklamasında, mevcut fiyatların sürdürüleceğini ve enerji piyasalarındaki gelişmelerin yakın takibe alındığını belirterek, ilerleyen dönemde yapılacak düzenlemelere dair bilgi vereceklerini ifade etti.