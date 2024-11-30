Trafik Sigortasında Yeni Dönem: 5 Aralık’ta Başlıyor

Zorunlu trafik sigortasında milyonları ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Araç satışından sonra sigortanın 15 gün boyunca devam etmesi uygulaması, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararıyla sona eriyor. Yeni düzenleme, eski araç sahiplerinin mağduriyetlerini önlemenin yanı sıra sigortasız araç oranını düşürmeyi hedefliyor.

AYM Kararı ve Gerekçesi

Adana 4. Tüketici Mahkemesi’nin itiraz başvurusu üzerine AYM, Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan, sigortanın satış sonrası 15 gün geçerli olmasıyla ilgili düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar, 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve iptal hükümlerinin 5 Aralık 2024’te yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

AYM, satılan araçla yapılan kazaların eski poliçe sahibine zarar olarak yansımasının haksızlığa neden olduğunu belirtti. Bu durum, eski araç sahiplerinin hasar kayıtlarının etkilenmesine ve ilave prim ödemelerine yol açıyordu.

Yeni Düzenlemenin Etkileri

Sigortasızlık Oranı Azalacak: Araç satışından sonra poliçesiz trafiğe çıkan araçların neden olduğu mağduriyetler son bulacak. Yeni sahip, ruhsat işlemleri sırasında sigorta yaptırmak zorunda olacak.

Araç satışından sonra poliçesiz trafiğe çıkan araçların neden olduğu mağduriyetler son bulacak. Yeni sahip, ruhsat işlemleri sırasında sigorta yaptırmak zorunda olacak. Eski Araç Sahibine Koruma: Satış sonrası kaza durumunda, eski aracın poliçe sahibine herhangi bir rücu işlemi yapılmayacak.

Satış sonrası kaza durumunda, eski aracın poliçe sahibine herhangi bir rücu işlemi yapılmayacak. Sektör İçin Yeni Fırsatlar: Yeni poliçelerle sigorta sektörüne prim girişlerinde artış öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan Beklenen Düzenleme

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), düzenlemenin doğuracağı boşluğun doldurulması adına İçişleri Bakanlığı’nın yeni bir uygulama başlatacağını açıkladı. Bu düzenlemenin sigortacılık işlemlerini daha güvenli ve hızlı hale getirmesi bekleniyor.

Vatandaşlar Ne Yapmalı?

Araç satın alırken sigorta poliçesi yaptırmak zorunlu olacak.

Poliçe yapılmadan araç ruhsatı alınamayacak, böylece trafiğe sigortasız çıkma riski ortadan kalkacak.

Ruhsat alımından vazgeçilirse poliçeler kısa süre içinde iptal edilebilecek.

Bu yeni dönemle birlikte hem araç sahiplerinin hakları korunacak hem de sigorta sektörü daha şeffaf bir yapıya kavuşacak.