LPG fiyatında indirim

BENZİNE 8 KURUŞLUK ZAM

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşler Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. LPG fiyatına 95 kuruşluk bir indirim geldi.u gece yarısından geçerli olmak üzere otogazda 95 kuruş indirime gidilecek.Otogazın litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 3,43 liradan 2,48 liraya inecek.Otogazın litre fiyatı İstanbul'da 3,41 liradan 2,46 liraya, İzmir'de ise 3,40 liradan 2,45 liraya düşecek.Bu gece benzinde ise 8 kuruşluk artış beklenirken, motorinde bir değişiklik söz konusu değil.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.