HAMİLELİKTE NEDEN VİTAMİN KULLANILMALI? HER HAMİLE VİTAMİN KULLANMALI MI?

HAMİLELİKTE VİTAMİN VE MİNERAL ALINIMININ ÖNEMİ

VİTAMİN ÇEŞİTLERİNE GÖRE GÖREVLERİ:

HAMİLELİKTE HANGİ VİTAMİNLER KULLANILMALI?

HAMİLELİKTE VİTAMİN EKSİKLİĞİ SONUCUNDA NE OLUR? VİTAMİN EKSİKLİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN HASTALIKLAR...

HAMİLELİKTE DEMİR İLAÇLARI KULLANIMI NASIL OLMALI?

HAMİLELİKTE GÜVENİLİR VİTAMİNLER LİSTESİ!

Anne adayları için hamilelik döneminde vitamin ve mineral kullanımı gibi ek takviyeler bebeğin sağlıklı gelişimi için çok önemlidir. Peki hamilelikte vitamin tüketimi nasıl olmalı? Hamilelikte güvenilir vitamin ilaçları neler? Vitamin eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar nelerdir? Hamileyken hangi vitaminler kullanılmalı? Hamilelikte A'dan Z'ye vitamin ve mineral kullanımı:Evinizde artık çocuk cıvıltılarının dolaşmasının zamanı geldiğini düşünüyor ve bunun içinde eşinizle bebek yapmaya karar verdiyseniz, hamilelik sürecine girmeden önce yapılması tavsiye edilen bazı durumlar vardır. Uzmanların planlı ve sağlıklı bir hamilelik dönemi için en az 3 ay öncesinde başlanması gereken folik asit takviyelerinin haricinde doğru vitamin, mineral ve demir kullanımlarını önerdikleri bilinmektedir. Hamilelik döneminde her kadının yavaş yavaş başlayacağı vitamin ve ek gıda takviyelerinin hamilelik öncesinde alınması demek sağlıklı ve rahat bir hamilelik sürecinin başlıcalarıdır. Dolayısıyla anne olmayı düşünen her kadının hamile kalmadan önce vitamin kullanımına başlaması gerekir. Folik asit, kalsiyum ve demir eksikliğinin görülmemesi için gerekli vitamin desteklerine doktor kontrolü ile bir an önce başlanılmalıdır.Hamilelikte her şey yolunda gidiyor görünse dahi anne adayının muhakkak atlamaması gereken bazı önemli vitamin ve ilaçlar vardır. Her hamilenin kendisine özel olarak önerilen vitaminler her zaman için demek değildir ki anne adayında ya da bebekte bazı sıkıntılar sonucunda verildi. Bu takviyeler sağlıklı bir gelişim için de doktorlar tarafından tavsiye edilebilmektedir. Hamilelikte son çare olarak görülen ilaçlar yerine çoğu zaman doğal formüller ele alınır. Mecburi durumlarda yalnızca doktor onayı ile kullanılması gereken ilaçlarda anne adayları kesinlikle tek başına hareket etmemelidir.Demir ve kan ilaçları her hamilenin kullanması gereken rutin takviyelerdir. Kalsiyum ve magnezyum takviyesi ise sadece gerekli durumlarda kullanılmalıdır.Anne karnındaki bir bebeğin gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için yeterli miktarda folik asit, demir, kalsiyum, vitamin ve mineral kullanımı gerekir. Demir eksikliği görülüyorsa, içerisinde demir içeriği daha yoğun olan vitaminler kullanılmalıdır. Dolayısıyla bunu en iyi tespit edecek kişi de doktordur. Anne adayı ve bebek için gerekli olan tüm vitamin desteği doğru bir vitamin tercihinde gizlidir. Birden fazla vitamin kullanmak yerine az sayıda ihtiyacı karşılayan multivitaminler de önerilebilmektedir.Yüksek dozda alınan bazı vitaminler vücut üzerinde yan etki oluşturabilir. Peki hangi vitaminler ne işlevi görür?Yağ içerisinde çözünebilen yapıda olan vitaminler vücutta depolama görevi görür. Fazla tüketildiğinde karaciğer ve vücut yağ dokusunda birikme yaparak ters tepki oluşturabilir. Yağda çözünenlerin haricinde suda eriyebilen vitaminler de yüksek miktarda alındıkları zaman vücut dışına atılır, ama sindirim sisteminde problemde yaratır. Her iki tür vitamini gruplara ayırdığımızdaHamilelik evresi, anne adayının normal zamanlara göre çifter hızla çalıştığı bir dönemdir. Gerek bebeğin sağlıklı beslenmesi gerek de anne adayının ihtiyaç duyacağı besin maddelerinin karşılanması için metabolizma hızı artmaktadır. Devamında ise kan volümü de yukarı çıkar. Bu nedenlerden dolayı gün içerisinde alınması gereken vitamin miktarları da artar. Genelde vitamin ve minerallerin besinlerden karşılanması önerilse de dışarıdan muhakkak alınması gereken tek vitamin Folik asittir.Günlük tüketilen besinlerin yetemeyeceği folik asit değeri hamilelik öncesinde bile alınması gereken en önemli takviyedir.Anne adayının vitamin ve mineral depolarında azalış görülmemesi için gün içerisinde sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde meydana gelebilecek bazı problemler hastalıkları beraberinde getirebilir.Mesela;yani kansızlık,hastalıkları oluşabilmektedir. Yapılan bazı çalışmaların sonucuna göre kimi doktorlar sağlıklı beslenme halinde ek vitaminlere ihtiyaç duymayabilmektedir. Ancak istisnasız tüm doktorlar hamilelik öncesinde folik asit tüketimine başlanması gerektiğinin altını çizmektedir. Çünkü folik asitin vücutta depolanması imkansızdır, dolayısıyla da ek takviye gerekir.Hamilelere direkt olarak takviye edilen minerallerden birisi de demirdir. Eğer yeterli demir alınımı gerçekleşmezse bebekte düşük kilolu doğum tehlikesin oluşur. Bu nedenle tıpkı folik asit gibi demir ilacı da direkt verilebilmektedir. Eğer kansızlık yoksa demir ilaçlarına başlamak için 28. hafta beklenebilir.Kemik ve dişlerin büyümesine katkı sağlar.A vitamini bulunan besinler: Karaciğer,süt,yumurta,havuç, ıspanak,sarı ve yeşil sebzeler, brokoli, patates, kabak, kavun, sarı meyvelerKalsiyum ve fosfor kullanımını arttırır.D vitamini bulunan besinler: Süt, yağlı balık, güneşKas ve kırmızı kan hücreleri kullanır.E vitamini bulunan besinler: Bitkisel yağ, buğday,ceviz,fındık ıspanak, mısır gevreğiDemir emilimini çoğaltan antioksidandır.C vitamini bulunan besinler: turunçgiller, biber, fasulye,çilek, patates,brokoli, domatesSinir sistemini düzenlerB1 vitamini bulunan besinler: Tahıl, mısır, et, yumurta, pirinç, makarna, dut, ceviz, fındık, baklagillerGözleri korurB2 vitamini bulunan besinler: Et, tavuk, balık, mısır, yumurtaSağlıklı cilde yardımcıdır.B3 vitamini bulunan besinler: Yüksek proteinli yiyecekler,mısır, ekmek, balık, süt,yumurta, yer fıstığıSpina bifida ve diğer nöral tüp defektlerini azaltır.Folik asit bulunan besinler: Portakal, çilek, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, pancar, brokoli, karnabahar, mısır, bezelye, makarna, kabuklu yemişKan pıhtılaşmasını azaltır.Kalsiyum olan besinler: Yoğurt, süt, peynir, meyve, ekmek, tahıl, koyu yeşil yapraklı sebzeler,Düşük doğum ağırlığı ve erken doğum riskini azaltırDemir olan besinler: Et, kurutulmuş fasulye, ıspanak, kuru meyve, tahıl, yulaf ezmesiHücreleri yeniler.Protein olan besinler: Hayvansal ürünler, et, kümes hayvanları, yumurta, süt ürünleri, fasulye, baklagiller, fındıkKırmızı et, beyaz et, fasulye, kabuklu yemişler, tahıl, mısır, istiridye, sütlü ürünler