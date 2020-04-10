Korona Virüsü'nün bilimsel olarak yeni belirtisi kanıtlandı: Siz de şu belirtilere sahipseniz!
Son dönemlerde dünya çapında büyük bir tehlike arz etmeye başlayan, yakalanan kişi sayısında gün geçtikçe artış kaydedilen Korona Virüsü salgının gün yüzüne çıkan yeni belirtileri gündemin odağına oturdu. Bilhassa bağışıklık mekanizması yeterince güçlü olmayan ve yaşlı kimseleri hedef alan Korona Virüsünün genç kesim için de yaşamsal risk oluşturan belirtileri ortaya çıktı.
İnsanları bilinç kazandırmak üzere bir video yayınlayan Hacettepe Üniversitesi, Korona Virüsünün gün gün ve aşama aşama belirtilerini duyurdu. Paylaşılan görüntülerde aynı zamanda, belirtileri yaşayan kişilerin ivedilikle hastaneye başvurması için uyarılar gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde oluşturulan belirti takvimi sosyal platformda kısa bir zaman içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
KORONA VİRÜSÜNÜN GÜN GÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?-İlk 3 GÜN Hafif ateş & boğaz ağrısı,
-4.GÜN: Yeme & içmede zorluk yaşama ihtimali,
-5.GÜN: Hafif baş ağrısı & ishal,
-6.GÜN: Boğaz ağrısı şiddetlenir - bitkinlik başlar & nefes alma zorlaşır - ishal ve kusma yaşanır,
-7.GÜN: Göğüs & baş ağrısı çok şiddetli hissedilir,
-8.GÜN: Solunum güçleşir,
-9.GÜN: Öksürük & balgam şiddetlenir .