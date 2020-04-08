İşte sosyal yardımlarla ilgili en çok merak edilenler

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş bugünkü köşe yazısında devlet tarafından yapılan sosyal yardımlarla ilgili merak edilenleri kaleme aldı.



Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni koronavirüs ile mücadele devam etmektedir. Covid-19 olarak adlandırılan bu bela nedeniyle binlerce esnaf-sanatkâr ve iş yeri sahibi faaliyetlerine geçici olarak son verdi. Başta yevmiyeli çalışanlar olmak üzere çok sayıda çalışan kısa çalışma ödeneği şartları tutmadığı için ya işsiz kaldı veya ücretsiz izne ayrıldı. Diğer yandan düzenli geliri olmayan ya da hiç geliri olmayan muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın sayısı daha da arttı.



Hükûmetin koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı tedbirlerden biri de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza 1.000'er TL para destek sağlanmasıdır. Bu destekten İki milyonu aşkın hane faydalandı. Hâl böyle olunca sosyal yardım ve destek almak isteyen çok sayıda okurumuzun merak ettiği konuları bu yazımızda açıklığa kavuşturacağız.



"Gıda ve hijyen yardımı için nereye başvurayım?"



İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla aile yardımı adı altında ihtiyaç hâlinde yardımlar yapılmaktadır.

Bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız gerekmektedir.

Başvuru üzerine; hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 TL’den (net asgari ücretin 1/3’ünden) daha düşük geliri olanlara aile yardımları yapılmaktadır.



"Evimin tamir ve tadilatı için yardım alabilir miyim?"



Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve ev eşyası alımı için ayni veya nakdî olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaca göre 15, 20 ve 25.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.



Bu yardımlarından faydalanmak için de resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız gerekmektedir. Yardım başvurusu anılan Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanmaktadır.



"Elektrik tüketim desteği alabilir miyim?"



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bu vakıflardan düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere yapılmaktadır.

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır.



Hak sahibinin T.C. Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterli bulunmaktadır. Buna göre;1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı ödeme yapılmaktadır.



Bu yardımlardan faydalanamayan resmî ikametgâhının bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvuda bulunabilir. Başvuru üzerine; hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 TL’den (net asgari ücretin 1/3’ünden) daha düşük geliri olanlara belirtilen destek sağlanabilir.



"Yardım için başvuruda bulundum. Bana dönüş yapmadılar ne yapabilirim?"



Başvurunuza ilişkin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerekli incelemeler ve hane ziyareti gerçekleştirilir. Bu bilgiler ışığında yardım başvurunuz Mütevelli Heyetine sunulur. Mütevelli Heyet toplantısı neticesinde yardım başvurunuza ilişkin verilen karar tarafınıza iletilir. Yardım başvurusunun alınıp, incelemelerin değerlendirilerek başvurunuza ilişkin karar alınması süreci anılan vakıfların çalışma prensiplerine göre farklılık göstermekle birlikte talebinize ilişkin olarak uzun süredir cevap alamamanız durumunda konuyla ilgili olarak ikamet ettiğiniz Valiliğe/Kaymakamlığa şikâyet edebilirsiniz.



Şikâyete ilişkin cevabın gecikmesi durumunda SYD Vakfına yaptığınız başvuruyu, başvurunuza ilişkin şikâyetinizi içeren bir dilekçe ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurmanız durumunda da gerekli inceleme Bakanlık tarafından yapılmaktadır...

